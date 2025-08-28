SEGRE

AGRICULTURA

Núria Gil analitza amb UGT la marxa de la campanya agrària

Ramon Moreno, Joana Mor, Núria Gil i Antonia Fuentes. - DELEGACIÓ DEL GOVERN

Ramon Moreno, Joana Mor, Núria Gil i Antonia Fuentes. - DELEGACIÓ DEL GOVERN

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La delegada del Govern a Lleida, Núria Gil Sisó, va mantenir ahir una reunió de treball amb la direcció d’UGT de Lleida, encapçalada per Joana Mor, secretària general, acompanyada de Ramon Moreno, vicesecretari general, i Antonia Fuentes, que és la responsable de prevenció de riscos laborals de la Federació d’Indústria i Agricultura.

La trobada es va centrar en l’anàlisi del desenvolupament de la campanya agrària i en la situació dels temporers.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking