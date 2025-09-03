La campanya de la poma Golden comença a Lleida amb bones perspectives
Les 17 pedregades que hi ha hagut entre la primavera i l’estiu marcaran el volum de producció
La campanya de recol·lecció de la poma Golden ha arrencat aquest dimecres a les comarques del pla de Lleida. Es tracta d’una de les varietats més apreciades al mercat i en concret, la que es fa a les terres de Lleida es caracteritza per la seva dolçor que fa que sigui més valorada que la que es produeix a altres països del centre d’Europa. El president d’Asaja a Lleida, Pere Roqué, ha recordat que les 17 pedregades que hi ha hagut entre la primavera i l’estiu provocaran una caiguda de la producció però no de la qualitat dels fruits que es podran comercialitzar. La campanya de la fruita supera així el seu equador i els pagesos confien que hi hagi bons preus després de dos anys marcats per la sequera.
Pere Roqué ha destacat que després de dos anys marcats per la sequera, enguany hi torna a haver una “campanya plena”. Amb la finalització de la recol·lecció de la fruita de pinyol, s’arriba a l’equador de la campanya i ara als pagesos ja només els queda acaba de collir les varietats tardanes de pera i les de poma. La Golden és una de les més apreciades al mercat i les seves característiques de llarga conservació permeten que la comercialització es pugui fer durant tot l’hivern. La Golden és una varietat que es concentra al Segrià i la Noguera, però sobretot al Pla d’Urgell i l’Urgell, comarques productores per “excel·lència” que enguany tindran una bona producció gràcies a què el canal d’Urgell ha pogut regar amb normalitat.
A banda de les 17 pedregades que hi ha hagut a les comarques de Ponent entre l’abril i l’agost, la campanya s’ha vist marcada per les temperatures extremes, sobretot registrades durant els primers dies d’agost però també al juny. Roqué ha explicat que enguany algunes varietats venien amb retard, sobretot en pera, on varietats com la llimonera o la blanquilla, s’han collit una setmana després. En canvi, en poma, les dates d’inici de collita són les normals i en el cas de la Golden, també és així, ja que tradicionalment es comença la primera setmana de setembre.
La calor ha afectat alguns fruits que han quedat “atacats” pel sol, fet que ha obligat als pagesos a aplicar tractaments de protecció solar perquè “com les persones, les pomes tenen la pell molt fina”. En fruita d’os, hi ha hagut varietats que ha calgut collir abans de temps per les onades de calor. El clima també ha modificat els horaris de collita i molts pagesos han avançat els tempos començant les jornades de matinada, per evitar les hores de forta calor del migdia i la tarda. Segons Roqué és una tendència que ha vingut per quedar-se i es fa tant per no perjudicar la salut del treballadors com per evitar entrar producte a les càmeres de refrigeració a 42 o 43 graus.
Finalment, pel que fa a preus, Roqué ha destacat que en fruita de pinyol “es va començar molt bé”, amb preus correctes. En els darrers dies hi ha hagut un decalatge perquè han baixat les temperatures a Europa i més del 50% de la producció s’exporta al continent. Si no fa calor, no es consumeix tanta fruita dolça. El sector estima que després de dos anys amb una davallada de la producció per la sequera que ha provocat que les càmeres estiguin buides, aquesta campanya registri una “comercialització correcta” perquè no hi ha estoc.
Les previsions del Departament d’Agricultura i Afrucat fetes públiques a finals de juliol van apuntar que es colliria unes 260.790 tones de pomes i 107.730 tones de peres arreu de Catalunya.