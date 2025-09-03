Estudien l'impacte del canvi climàtic sobre els presseguers simulant les temperatures previstes a finals de segle
L'IRTA i l'EEAD introdueixen arbres en cambres d'escalfament on hi ha quatre graus més que a l'exterior
Investigadors de l'IRTA i de l'Estació Experimental Aula Dei (EEAD-CSIC) han constatat que l'augment de les temperatures en la fase primerenca dels fruits avança fins a vuit dies la collita de préssec i nectarina, ocasiona un estrès oxidatiu en la fruita, fa que tendeixi a ser més allargada i canviï la seva composició. L'estudi 'WarmPeach' s'ha fet els anys 2023 i 2024 en finques experimentals de Gimenells (Segrià) i Saragossa, on arbres de tres varietats van ser introduïts en cambres d'escalfament per comprovar què passava quan estaven a quatre graus més de temperatura que la resta. Així es va poder simular l'escenari climàtic que els experts pronostiquen a finals de segle, amb temperatures entre 4 i 5 graus superiors a les actuals.
L'estudi va observar el comportament de diverses varietats davant aquest escalfament en les fases inicials del desenvolupament del fruit, fins al tancament del pinyol, entre abril i maig. En concret, a Saragossa es van analitzar la varietat de préssec Extreme July i, a Lleida, les varietats de nectarina Nectaperf i Big Top.
La principal conclusió ha estat que no totes tenen la mateixa "plasticitat" o capacitat d'adaptar-se al canvi climàtic. "Hi ha varietats capaces de regular l'expressió dels seus gens per tal d'adaptar-se a aquestes condicions i altres que no ho són i patiran més aquests canvis", explica a l'ACN Celia Cantín, investigadora de l'EEAD.
Segons Cantín, molts paràmetres analitzats han demostrat "canvis en la composició dels fruits", una acceleració del moment de collita, canvis en la forma dels fruits –més allargats i no tan esfèrics– i la producció de molècules que demostren un estrès oxidatiu en els fruits que afecta, per exemple, en un canvi en l'equilibri del gust.
En alguns casos hi ha hagut també menys producció i una pèrdua de fermesa respecte als exemplars no escalfats dins el que els investigadors han definit com "una màquina del temps". Ara en una segona fase l'estudi aprofundirà en l'anàlisi dels canvis biològics i aplicarà l'escalfament en un moment productiu més avançat, entre el tancament de l'os i fins al moment de la collita, segons ha detallat la investigadora.
Aposta per varietats més resilients
Cantín ha subratllat la importància de seleccionar les varietats que es veuen menys afectades pel canvi de temperatures. En aquest cas, per exemple, la varietat Nectaperf ha mostrat menys capacitat d'adaptació, mentre que les Big Top i Extreme July s'hi han adaptat millor. A més, la investigadora ha assenyalat que l'objectiu també és treballar per pal·liar els danys observats en la composició dels fruits.
Aquests coneixements se sumen als efectes ja coneguts de l'escalfament global en la producció de fruita: pitjor floració per la falta d'hores de fred, risc més gran de gelades per una floració més primerenca, problemes de quallat per altes temperatures durant la floració, major estrès hídric o l'aparició de noves patologies i plagues, ha indicat Cantín durant la 29a Exposició del préssec i la nectarina a Alcarràs, al Segrià.
La forta calor de l'estiu "paralitza" els arbres
Estanis Torres, investigador especialista del programa de Fructicultura de l'IRTA, ha destacat que l'estudi 'WarmPeach' va escalfar els arbres en una època de l'any en què encara no es registren temperatures extremes i això, ha indicat, va acabar afavorint el creixement dels fruits i l'avançament de la maduració.
Durant els mesos de més calor, però, enguany s'ha observat l'efecte contrari. Segons Torres, el juny ha tingut temperatures que han superat la mitjana en quatre graus i, al juliol i l'agost, en un o dos graus. "Són uns mesos que ja són molt càlids per si mateixos i un sobreescalfament implica situar-nos en temperatures extremes, per sobre dels 38 o els 40 graus", ha assenyalat.
En aquests llindars de temperatura, en lloc d'afavorir el creixement del fruit, la calor ocasiona l'efecte contrari, ha afirmat. "L'arbre es paralitza, deixa de sintetitzar, la fruita no creix i observem un alentiment del creixement del fruit i un retard en el calendari de recol·lecció", ha detallat l'investigador de l'IRTA, qui ha constatat que "el canvi climàtic ja és un fet".
Hiverns amb menys hores de fred
D'altra banda, Torres ha presentat l'informe sobre l'afectació de les condicions climàtiques en la producció i la qualitat de la campanya d'aquest any. L'estudi destaca que aquest hivern s'han acumulat un 13% menys d'hores de fred i es confirma la tendència dels últims anys. De moment, això no és un problema per al presseguer, però sí per a les espècies més exigents.
La jornada centrada en el préssec i la nectarina ha ofert la tradicional exposició de varietats i ha comptat amb l'assistència d'alguns obtentors del sector. Torres ha destacat que la innovació varietal és "immensa", sobretot en préssec, i que per això l'IRTA fa proves amb elles per facilitar la tria als productors i minimitzar el risc d'"incidències o varietats poc adaptades".