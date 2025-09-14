CERTÀMENS
DOP Les Garrigues opta per estar a la nova Sant Miquel no professional
Amb presentacions i altres activitats en el primer saló, més gastronòmic i popular. Batejat com MOS, se celebrarà del 27 al 29 de setembre a la Fira
La reconvertida Fira de Sant Miquel, que se celebrarà del dia 27 al 29 d’aquest mes, ha estat batejada com MOS i definida per Fira de Lleida com “un espai ple d’experiències per compartir: degustacions, maridatges, tallers, showcooking, l’hora del vermut, tardeig amb DJ i molt més”. Malgrat que els participants i actes encara no han estat anunciats, la DOP Les Garrigues hi va confirmar la seua presència i va explicar que hi tindrà un estand on oferirà presentacions al públic i altres activitats.
Així, la primera denominació d’origen protegida (DOP) alimentària reconeguda a Espanya es decanta per la primera Fira de Sant Miquel, que serà més gastronòmica i popular. Les activitats lúdiques se separaran per primera vegada de les purament agràries, que comptaran amb un nou saló propi previst al novembre i del qual encara no es coneixen detalls. D’aquesta manera s’espera que sigui més competitiu, al no coincidir amb altres esdeveniments del mateix àmbit en altres ciutats.
El sector del motor també serà protagonista a la reconvertida Fira de Sant Miquel, que comptarà amb el primer Saló de l’Automòbil de Lleida.
El recinte de la Fira s’omplirà amb més de 600 vehicles nous exposats que tindran preus d’entre 10.000 i 150.000 euros. Hi haurà sortejos i es podran testar les noves tecnologies, com els cotxes elèctrics i híbrids, i s’habilitarà un circuit urbà per provar-los. L’organitza l’Associació Provincial d’Empreses de l’Automoció.