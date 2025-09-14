FRUITA
Els preus dels préssecs i les nectarines s’enfonsen en el tram final de la campanya
Algunes varietats han baixat de 2 euros a tot just 1,40 en un mes a Mercabarna. Per la caiguda de la demanda després d’un bon inici de temporada i que posa en dubte els resultats
La campanya de la fruita de pinyol d’aquest estiu va començar en una situació òptima, amb bons preus i un consum que superava la producció. Tanmateix, la situació s’ha truncat en les últimes setmanes, amb més producte disponible que compres per part de les grans cadenes de distribució i la consegüent caiguda de preus. La que es preveia com una bona campanya pot acabar amb problemes per als productors pel moment de la sortida al mercat de préssecs, nectarines i paraguaians i el nivell d’aprofitament de la fruita de les finques.
Prenent com a termòmetre Mercabarna, la caiguda de preus més gran en un mes s’ha registrat en el cas del préssec roig de polpa blanca. El 5 d’agost es comercialitzava a una mitjana de dos euros el quilo i en la mateixa data de setembre s’ha situat en 1,20. La nectarina de polpa groga, per la seua part, ha passat d’1,40 a 1,20, segons la informació pública del mercat barceloní. Tanmateix, fonts del sector fructícola apunten que la situació s’ha agreujat i que en aquests moments hi ha varietats de fruita d’estiu que és difícil de col·locar fins i tot cedint preus per sota de l’euro el quilo.
Canvis en les últimes setmanes
El director d’Afrucat, Manel Simon, explica que en les últimes setmanes s’han anat produint correccions a la baixa dels preus a Mercolleida de l’ordre de 5 cèntims per quilo en cada sessió. Així mateix, va voler relativitzar la situació i va dir, per exemple, que la campanya de paraguaià es troba en els moments finals i que acabarà pràcticament en poc més d’una o dos setmanes. Va apuntar que l’inici de la comercialització de la fruita de pinyol i la mitja estació han registrat els millors preus en cinc anys per la falta de producte. Tot el que entrava a les centrals sortia ràpidament amb problemes fins i tot per proveir totes les peticions dels clients. La demanda superava l’oferta. Així que va avançar el mes d’agost, la segona o tercera setmana, la situació va començar a canviar, amb més producció disponible i els primers estocs de l’estiu a les cambres frigorífiques.
Afrucat al·ludeix a retards en la maduració i recol·lecció en algunes varietats per efectes de la meteorologia registrada a Lleida aquest estiu. Amb això, s’hauria encavalcat amb d’altres i incrementat l’oferta en un moment en què, a més, baixaven les temperatures a Europa i, amb això, la demanda dels operadors.
Resolució dispar
Aquesta valoració, que no convenç tots els operadors del sector, es tradueix en el fet que una campanya que s’augurava de recuperació per a les butxaques dels productors acabi no sent-ho per a gaires. Manel Simon explica que els resultats, com és habitual, dependran de les circumstàncies dels productors.
D’una banda, de si tenien préssecs, nectarines i paraguaians que van sortir al mercat a començaments de campanya, a la cresta de l’onada de preus. D’altra banda, de si el nivell d’aprofitament de les finques ha estat elevat o no. Dit d’una altra forma, si es van veure afectats per les tempestes de pedra i això es va traduir en pèrdues de quilos de qualitat per hectàrea.