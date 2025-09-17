Agricultura convoca ajuts de 2,8 milions d'euros per a les comunitats de regants afectades per la sequera del 2024
La convocatòria vol compensar les despeses extraordinàries dels productors i fomentar la seva continuïtat
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts a les comunitats de regants afectades per la sequera de l'any 2024 amb l'objectiu de compensar les despeses extraordinàries que van haver d'assumir i fomentar la continuïtat dels productors afectats. Els ajuts es poden sol·licitar fins al 9 d'octubre i es financen amb 2,8 milions d'euros procedents del fons agrari i ramader aprovat per la Llei del Fons agrari i ramader del Departament per al 2025. Les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàtica i es formalitzaran d'acord amb l'ordre de 23 de juliol publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) que n'aprovava les bases reguladores.
En la resolució de convocatòria es van quantificar els ajuts en funció dels pressupostos ordinaris d'origen agrari i ramader de les entitats i en funció del grau d'afectació per la sequera, que ha estat diferent segons la conca a què pertanyen.
Segons informa el departament, l'objecte de la convocatòria és establir un ajut adreçat a les comunitats de regants i altres usuaris d'aigua per la compensació econòmica de les despeses extraordinàries que van patir per poder adaptar-se als efectes de la sequera durant la campanya de 2024 per tal de fomentar la seva continuïtat.
Aquestes despeses extraordinàries s'han concretat principalment en un augment del cost de gestió per increment de despeses de personal per poder gestionar amb més cura el repartiment de quantitats inferiors d'aigua, petites obres d'interconnexió amb altres comunitats per millorar la distribució de l'aigua, altres obres d'adaptació de les instal·lacions per estalviar aigua i serveis informàtics per millorar el control del repartiment de l'aigua, entre altres.