Pons obre la campanya d'oli més precoç i preveu unes 350 tones
La posada en marxa del molí d’última generació, clau en la recollida tan primerenca d’olives ||Arranca amb la varietat leccina i acabarà amb l’arbosana
Pons va obrir ahir les portes del seu molí d’oli a l’Albagés i va donar el tret de sortida a la campanya oleícola més primerenca, ja que s’avança diverses setmanes respecte a les dates habituals, en un rècord històric de precocitat per a l’empresa. Explica que és gràcies a la inversió en el molí amb biotecnologia d’extracció en fred d’última generació que, afirma, situa la companyia al capdavant de la innovació al sector oleícola.
Aquesta campanya espera assolir una producció de 350 tones. La primera protagonista de la campanya serà la varietat lecciana, destinada a la col·lecció Janiroc, una varietat que la collita 2024 va tenir una acollida que l’empresa qualifica d’espectacular tant als mercats com en concursos internacionals.
En la seua primera aparició en concursos va obtenir, per exemple, medalles d’or i reconeixements de prestigi en certàmens de referència mundial com el NYIOOC World Olive Oil Competition (Nova York), el Dubai International Olive Oil Competition, Il Magnifico (Itàlia) i el London International Olive Oil Competition.
La decisió d’iniciar la collita tan aviat respon a la informació obtinguda amb la nova tecnologia NIR (infrarojos) incorporada al molí que Pons té a l’Albagés. Aquesta tecnologia permet analitzar amb gran precisió l’estat de maduració de l’oliva i determinar el moment òptim per extreure l’oli.
El CEO de Pons, Eduard Pons, destaca en aquest sentit que la informació apunta a un rendiment ja del 16% de les olives, per la qual cosa han decidit arrencar la campanya. Explica que la varietat lecciana és primerenca, però que mai no ho havia estat tant. Les condicions de camp dels oliverars en aquests moments indiquen que la campanya oleícola serà més curta en volum, però amb una oliva que presenta tant bon calibre com excel·lent qualitat, explica Pons.
Aquesta situació reforça l’aposta per obtenir olis amb un perfil organolèptic intens i equilibrat. Una vegada recollida la varietat lecciana amb què arranca la temporada, serà el torn de les arbequina i koroneiki, i finalment es recollirà l’arbosana, que posarà el punt final a la campanya d’aquest 2025. Pons va inaugurar el setembre del 2023 aquest molí d’última generació. El trull i els nous oliverars van suposar una inversió de 8 milions d’euros.