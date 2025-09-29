Comença la collita del pistatxo amb bones perspectives tot i les pluges de la primavera
Els preus es mantenen "estables" amb una mitjana de sis euros per quilo de festuc sec
Productors de pistatxos de les comarques de Ponent han començat la collita amb bones previsions pel que fa a producció i preu. S'espera una "bona collita" en tractar-se d'un any 'on' –el cicle dels pistatxers té dos collites, una 'on', més bona, i una 'off' amb menys quilos–, malgrat que les pluges de la primavera van afectar la pol·linització dels arbres i això ha fet rebaixar les expectatives inicials. El productor de Verdú (Urgell) Ramon Boleda estima s'arribaran als 1.500 quilos de pistatxo en sec per hectàrea. Com és habitual, la campanya ha arrencat a finals de setembre i s'allargarà uns vint dies fins a la primera quinzena d'octubre. Pel que fa al preu, es manté estable amb una mitjana de sis euros per quilo de festuc sec.
Segons les dades del Departament d'Agricultura del 2024, l'any passat a Catalunya hi havia 1.291 hectàrees de pistatxers, la majoria de les quals (1.223 ha) concentrades a la demarcació de Lleida. En total, es van produir 481 tones de festucs.
A Ponent, aquest fruit sec va arribar als anys vuitanta a la zona del Segrià i més tard es va estendre a punts de l'Urgell amb l'impuls del canal Segarra-Garrigues i el Grup Borges. Segons Boleda, es un conreu que té uns preus "estables" i que pot ser atractiu per als pagesos, tot i que requereix de "paciència" ja que els arbres tarden uns cinc anys a començar a donar fruits des que es planten.
Pel que fa a l'acord aranzelari de Donald Trump i la Unió Europea, Boleda diu que als productors catalans no els afecta directament, ja que cal importar-ne per cobrir la demanda i perquè els pocs festucs que exporten els venen al mercat europeu.