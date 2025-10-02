POLÍTICA
Els pagesos, indignats per l’acord UE-Marroc
Creuen que perjudica els productes agroalimentaris produïts a Europa. Exigeixen transparència en els acords i l’etiquetatge
Les organitzacions agràries Asaja, COAG i Unió d’Unions rebutgen l’acord agrícola assolit entre la Unió Europea i el Marroc, que inclou explícitament els productes del Sàhara Occidental sota control marroquí, i adverteixen de la “falta de transparència”. Recorden que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictamina que el Sàhara Occidental és un territori no autònom i jurídicament diferent del Marroc, i per tant, expressen que aquest acord vulnera el dret del poble sahrauí a determinar lliurement el seu propi futur.
Asseguren que l’acord comporta un sistema d’etiquetatge que consideren “fraudulent i un engany”, a l’entendre que presentar els productes com si anessin d’origen marroquí, és un acte de competència deslleial per als productors europeus, per la qual cosa reclamen un etiquetatge “obligatori, clar i verificable”.
Alertes
El president d’Asaja Catalunya, Pere Roqué, assegura que “perjudica els productes agroalimentaris catalans”, ja que concedeix preferències aranzelàries als productes sahrauís i el Marroc podria “colar d’aquesta manera exportacions a Europa per aquesta via”. Afirma que pot ser molt perjudicial per a diferents sectors, com el de l’oli d’oliva, la fruita seca o la fruita, per posar alguns exemples. El responsable de fruites i hortalisses de COAG, Andrés Góngora, acusa la Comissió Europea de perjudicar el sector productor i el poble sahrauí, i ha criticat que l’acord s’apliqui provisionalment sense votació prèvia dels eurodiputats. Unió d’Unions ha denunciat que la Comissió ha negociat amb el Marroc “d’amagat” i ha ignorat l’opinió del Parlament per “saltar-se” la seua sentència. A més, COAG ha denunciat que la revisió de l’acord erosiona la rendibilitat de les explotacions hortofructícoles europees i afavoreix grans empreses importadores en detriment dels agricultors comunitaris.