INVESTIGACIÓ
L’IRTA presenta una varietat d’ametlla a Fruit Attraction
L’IRTA va presentar ahir a Fruit Attraction la nova varietat d’ametlla divina, fruit de més d’una dècada d’investigació. Combina un alt valor nutricional amb característiques agronòmiques clau, com la floració extra tardana, l’autofertilitat i una elevada productivitat, pensades per respondre a la creixent demanda d’aliments saludables.
“Amb divina fem un pas més en la transformació del cultiu de l’ametller, oferint al sector una varietat pensada per respondre a les necessitats dels productors i de la indústria, però també a les expectatives dels consumidors”, va destacar Xavier Miarnau, investigador especialista en ametller del programa de Fructicultura de l’IRTA. Destaca per l’alt contingut en fibra, greix i àcid oleic, contribuint a un millor perfil nutricional. També ofereix un excel·lent comportament industrial, garantint una bona aptitud per al processat. Divina es presenta juntament amb el portainjert Intensia, desenvolupat també per l’IRTA i ara disponible comercialment.
L’Institut va presentar també altres avenços. Són GreenTray®, un sistema de cultiu in vitro; Irridesk®, una eina digital que integra dades meteorològiques, sensors i teledetecció; i Almond Grove Assessors, la nova spin-off de l’IRTA que ofereix serveis d’assessorament tècnic i agronòmic.