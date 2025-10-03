Un estudi avala la futura planta de gasificació de Juneda
L'informe, encarregat pels responsables del projecte, assenyala que cal reduir la presència de nitrats a l'aigua
La futura planta de gasificació de Tracjusa, a Juneda, ha rebut l'aval ambiental necessari per avançar amb el projecte. Un informe elaborat per la consultora ERF-WATTEGA, encarregat per la cooperativa Gestió Ramadera de Ponent (GAP), conclou que la instal·lació compleix tots els requisits ambientals i de salut pública exigits. L'anàlisi també posa de manifest la bona qualitat de l'aire a la comarca i assenyala la necessitat de reduir la presència de nitrats a l'aigua, especialment a les subterrànies, a causa de l'acumulació de purins, segons ha explicat el consultor Ivan Capdevila.
Els resultats de l'estudi, presentats aquest divendres, indiquen que la qualitat de l'aire a les Garrigues és bona i que els nous requisits derivats de l'autorització ambiental de la Generalitat han aconseguit que les emissions i l'impacte de la Nova Tracjusa siguin "més baixos" que els previstos al projecte original de 2016. Per elaborar l'informe s'han analitzat les dades recollides entre 2014 i 2023 per l'estació de vigilància de Juneda, confirmant que els nivells de diòxid de nitrogen i d'ozó troposfèric es mantenen per sota dels límits legals.
Un altre punt destacat de l'estudi és l'absència de correlació entre l'activitat de Tracjusa i els nivells de contaminació atmosfèrica registrats en els darrers anys. Capdevila ha assenyalat que durant els períodes en què la planta va deixar de funcionar (2014, 2017 i 2022) no es va observar cap millora significativa en la qualitat de l'aire, desmentint així algunes preocupacions veïnals.
Funcionament previst per principis de 2027
Tracjusa va iniciar la setmana passada les obres de la nova planta de gasificació, que té prevista la seva entrada en funcionament a principis de 2027. La nova instal·lació substituirà l'ús actual de gas natural per la gasificació de combustibles derivats de residus (CSR), tractant fins a 45.000 tones anuals d'aquests materials provinents de la recollida domèstica i que actualment són processats a plantes de triatge d'arreu de Catalunya.
Eduard Cau, president de GAP, ha defensat fermament el projecte i ha explicat que l'estudi busca aportar dades objectives per contrarestar certs debats que, segons ell, s'han caracteritzat per "poc rigor" i "certa demagògia". Els impulsors han detallat que el producte que s'utilitzarà, similar a un "pellet", provindrà de les plantes de Constantí i Alguaire.
Amb la nova planta, GAP pretén incrementar la producció de biogàs i fertilitzants, arribant a les 18.000 tones anuals d'aquest darrer. Per assolir aquesta fita, es tractaran 145.000 tones a l'any de purins (que representaran un 60% del total) juntament amb altres residus orgànics de la indústria agroalimentària local.
Cau ha explicat que l'increment en la producció de biogàs serà clau per garantir "la sostenibilitat econòmica del nou model". En els darrers exercicis, Tracjusa ha desemborsat 3,3 milions d'euros en la compra de drets d'emissió de CO2, una situació que canviarà radicalment amb el projecte de gasificació. Dels 5 milions d'euros d'ingressos previstos amb la nova planta, 1,5 milions correspondran al valor del metà i els 3,5 milions restants a la venda de drets d'emissió, convertint-se aquesta darrera en la principal font d'ingressos de la instal·lació.