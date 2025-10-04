LLOTGES
Mercolleida crea la primera llotja estatal de greix i farina animal
Les empreses de la junta de preus representen més del 50% de l’activitat d’aquest mercat. Per a operacions claus al biodièsel i l’alimentació animal
Mercolleida va posar ahir en marxa la primera junta de preus estatal específica per al sector dels greixos, els subproductes animals i els fertilitzants, una fita que consolida l’entitat lleidatana com a referent agroalimentari a Espanya.
La sessió inaugural va reunir onze empreses, que inclouen tota la cadena de valor (productores, consumidores, exportadores, importadores i companyies energètiques), que representen entre el 50 i el 60% de la producció estatal d’aquests subproductes.
Entre els operadors figuren fabricants de pinsos, plantes de transformació (rendering), productors de biodièsel i fabricants de pet food. També hi participa Repsol, reflectint el creixent pes del sector energètic en l’ús de greixos per a biocombustibles i permetrà incorporar referències de mercat internacionals.
El president de Mercolleida i alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va destacar que fins ara les cotitzacions es referenciaven a mitjanes mensuals entre Barcelona i Lleida, però la nova llotja donarà transparència i estructura al mercat. Es treballarà amb dos preus de referència: un en destinació Lleida i un altre Ex Works (sortida de fàbrica), que permetrà una homogeneïtzació a escala estatal.
Per la seua part, el director de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés, va subratllar que el sector, històricament poc visible per la seua vinculació a residus i restes, és clau per a la ramaderia i l’economia circular. Les plantes de rendering transformen els subproductes no destinats al consum humà (categoria Sandach) en matèries per a pinsos i biodièsel. L’auge del pet food i els biocombustibles ha encarit les farines i els greixos, desplaçant el pinso com a comprador principal, per la qual cosa la nova junta pretén aportar referències clares de mercat, va matisar Bergés.
La nova junta de preus, que es reunirà tots els divendres via telemàtica i presencial, està dividida en dos blocs. El primer correspon al dels greixos i farines, formada per vuit empreses que representen de forma equitativa tant la part compradora (Cegeco, Corporación Alimentaria Guissona, Piensos Costa i Repsol) com la venedora (Bioscor, Gracesa, Proteínas y Derivados i Valgrasa). El segon bloc és el de les farines de proteïna animal i el componen la part compradora (Affinity, Corporación Alimentaria Guissona i Cotècnica) i la venedora (Bioscor, Gracesa, Proteínas y Derivados, Saria i Valgrasa).