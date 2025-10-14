AGRICULTURA
La falta de pluja minva la collita d’olives de la DOP Les Garrigues
En finques de secà l’escassetat d’aigua ha provocat que les olives tinguin menor rendiment. Amb tot, es preveu una bona campanya després de 3 anys de sequera
Els productors d’oli d’oliva de la Denominació d’Origen Protegida (DOP) Les Garrigues han rebaixat les bones perspectives de la collita que ha de començar a finals d’aquest mes i veuen complicat que s’arribi als 5 o 6 milions de quilos d’oli que s’estimaven per a aquesta campanya a causa de l’escassetat de pluja al setembre. I és que la falta d’aigua, que coincideix amb el moment en què les olives acaben de madurar, afecta el creixement dels fruits dels arbres que es troben a les zones de secà, provocant que aquests siguin més petites, ennegrits per la sequera i amb la pell arrugada. “Amb la mateixa quantitat d’olives perdem pràcticament la meitat de la collita d’oli”, va assegurar el president de la DOP, Enric Dalmau, que va afegir que els efectes que puguin tenir aquestes últimes pluges seran “mínims”.
Malgrat aquesta casuística a les zones de secà, es preveu que la campanya d’aquest any aconsegueixi unes quotes superiors respecte a les tres últimes, marcades per una extrema sequera, encara que no s’arribin a assumir els quilos d’oli estimats després de les pluges de la tardor passada i l’última primavera. Els productors preveuen començar a recollir les olives a finals d’aquest mes per elaborar l’oli verd i la campanya s’allargarà fins a mitjans de gener.
Cal tenir en compte que la majoria de finques que formen parteix de la DOP Les Garrigues es troben en zona de secà sense reg de suport. Només entre el 30 i el 35% de les hectàrees són de regadiu, una xifra que Dalmau considera que s’ha d’augmentar per poder assegurar el relleu generacional i el futur del sector. “S’està demostrant que l’agricultura de secà és pràcticament inviable” va explicar, assegurant que en aquells municipis en els quals s’estan implantant sistemes de reg de suport hi ha joves que es dediquen a l’agricultura. De fet, els rendiments dels arbres en finques de secà i en les de regadiu són totalment oposats. Segons Dalmau, en una campanya normal els d’una finca de secà se situen en els 2.000 quilos per hectàrea mentre que on hi ha reg aquesta xifra s’eleva fins als 5.000 quilos per hectàrea en camps tradicionals i fins a 10.000 o 12.000 quilos per hectàrea en camps superintensius.
La DOP reuneix 3.200 productors de 21 cooperatives que representen 27 municipis de les Garrigues, l’Urgell i el Segrià.