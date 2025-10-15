POLÍTICA
Bonificat fins al 99% el tribut de transmissions de finques rústiques
Dins de les mesures de la Generalitat de suport al sector agrari i forestal. Eliminació de taxes al sector ramader amb restriccions de moviments
El Consell Executiu va aprovar ahir un paquet de mesures urgents de suport al sector agrari i forestal. Inclou la reducció del 95% (el 99% per als joves agricultors) de l’impost de successions i donacions, per a les transmissions d’explotacions i participacions. També es bonifica en un 95% l’impost de transmissions patrimonials (un 99% per als joves agricultors) en compravenda de finques rústiques. A més, l’acord aprova les bonificacions en actes notarials (expedients de domini, segregació, agrupació, etc.) i la bonificació del 90% per actes de divisió/agrupació de finques. Són mesures que s’aplicaran a operacions que impliquin explotacions agràries afectades per les gelades, les inundacions, la sequera, els incendis forestals i els casos de malalties animals, juntament amb l’envelliment dels titulars de les explotacions, que han col·locat tot el sector agrari en una situació de crisi aguda que requereix aquests beneficis fiscals per garantir el relleu.
Inclou ajuts a les explotacions de boví afectades per la tuberculosi en matèria d’alimentació animal, bioseguretat o recuperació de productivitat, entre d’altres. També anuncia l’eliminació de taxes en ramaderia amb restriccions de moviments, com passa ara per la dermatosi nodular contagiosa. El decret aborda mesures de simplificació administrativa, com la supressió de l’obligació de mantenir un llibre de gestió de fertilitzants.
En matèria mediambiental, incorpora una bonificació en l’import de la quota de la taxa per a l’emissió de declaracions d’impacte ambiental, per rebaixar al màxim aquest cost en determinats plans i projectes, de manera que la quota de la taxa “no suposi un fre a l’execució urgent”. La taxa serà del 75% per a plans de gestió forestal i rompudes en zones d’alt risc d’incendi i del 100% en projectes específics de prevenció de focs.
El decret llei també preveu mesures per afavorir el control poblacional d’espècies cinegètiques i es contempla per primera vegada el lucre cessant en la compensació de danys i perjudicis causats a la ramaderia per espècies animals protegides de la fauna salvatge autòctona. Per exemple, si un llop o un os mata una vaca considerada com reproductora, s’afegirà a la compensació per l’animal mort la compensació corresponent a dos exemplars més.