Trien la millor pera conference amb denominació DOP Pera de Lleida
Els experts puntuen el gust, l'acidesa, la textura, la forma i la intensitat de color dels fruits aspirants
El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida (DOP) Pera de Lleida ha culminat la primera edició del concurs 'OhPera!' amb el qual ha triat la millor pera conference amb denominació produïda al territori durant la campanya 2025. El productor vencedor es farà públic aquest dijous a les 20.00 hores al Centre Cultural Sant Joan de Térmens (Noguera) durant l'acte d'inici de campanya de la DOP Pera de Lleida. Un panell de tast entrenat expressament per avaluar les característiques diferencials d'aquest fruit ha valorat les qualitats exteriors i les característiques organolèptiques de les peres participants. Els experts han tingut en compte el gust, l'acidesa, la textura, la forma o la intensitat de color dels fruits aspirants.
El panell de tast s'ha presentat aquest dijous a la Diputació de Lleida, que dona suport a la iniciativa a través del Patronat de Promoció Econòmica. L'acte que ha comptat amb la presència del president de la corporació, Joan Talarn; el president del Consell Regulador de la DOP Pera de Lleida, Gerard Pujol, i la investigadora de l'IRTA Gemma Echeverria.
El president de la Diputació ha destacat que la primera edició del premi valora "l'excel·lència dins l'excel·lència" de la producció de peres que es fa al territori i ha afegit que la DOP Pera de Lleida és "l'expressió d'un territori, la mostra d'un compromís de la feina ben feta i de la sostenibilitat". A més Talarn ha apuntat que la iniciativa "reforça, una vegada més, el paper de Lleida com a referent agroalimentari i demostra que innovació i tradició poden caminar plegats".
Per la seua banda, el president del Consell Regulador de la DOP Pera de Lleida, Gerard Pujol, ha assenyalat que el panell de tast permet que la pera de Lleida "tingui la vestimenta més correcta" i "es puguin buscar tots els paràmetres per poder donar encara més valor al nostre producte".
La tria del panell de tast
La investigadora de l'IRTA Gemma Echeverria ha recordat que ja disposen de panells de tast de poma, de pera o de préssec, però que són "molt generals" i han hagut d'entrenar els seus panelistes durant vuit sessions per triar la millor pera conference sobre la base d'atributs com el sabor o el seu aspecte. Els participants van lliurar una mostra de 50 peres conference del calibre 70-75 mm.
"Per molt que tingui una bona crocanticitat o una bona fermesa, si la pera no és gustosa el consumidor no l'acaba d'acceptar. Un altre aspecte molt important és la dolçor i l'equilibri amb una mica d'acidesa. Després, la textura, la granulositat i l'aparença, on vam valorar la intensitat del color, que tingués una forma periforme i la quantitat justa de russeting", ha detallat la investigadora.
Echeverria ha admès que la tria no va ser fàcil, perquè totes les peres participants complien la normativa de la DOP Pera de Lleida i ja tenien uns atributs "excel·lents". Per això, ha indicat, el panell de tast volia definir, en conjunt, quina era l'excel·lència d'aquells fruits que ja eren bons. "La guanyadora té molt bones característiques, tant en textura com aparença, però jo destacaria que és molt més gustosa. Té aquell punt de gust que, sovint, es guanya amb la maduresa", ha avançat