SANITAT
El foc bacterià es dispara en pereres a Lleida
Un miler de mostres positives, pràcticament el doble que l’any passat. Asaja insta a investigació de peus més resistents
Els casos de foc bacterià s’estan disparant a Lleida, així com passa a Aragó i a La Rioja i amb això la preocupació dels agricultors, després que els primers casos es detectessin a la zona fructícola de Ponent a finals del segle passat. Inicialment, es va optar per la lluita contra el bacteri que el provoca, Erwinia amylovora, però després d’arrancades i cremes d’arbres i fins i tot finques senceres es va passar a la fase de convivència actual. Aquesta inclou la presa de mostres i anàlisi i en el que va d’any la conselleria d’Agricultura ja n’ha registrat 964 de positives, gairebé el doble de les constatades en tot el 2024, quan van ser 497. Aquest és una de les dades que va oferir el departament en la jornada sobre el foc bacterià organitzada per Asaja a Lleida.
El president d’Asaja Catalunya, Pere Roqué, va destacar que el bacteri té les condicions idònies per desenvolupar-se entre els 15 i 25 graus, la qual cosa converteix la primavera i la tardor en els moments més “perillosos”. Quan es detecta s’han de tallar branques afectades i cremar-les, però va advertir que a l’estiu, amb el pla Alfa 3 contra incendis activat, els pagesos s’han trobat amb problemes per fer-ho.
Fins ara, els fruiters més afectats a Lleida eren les pereres de la varietat alexandrina, però cada vegada més s’estan detectant en conferència i llimonera, segons Roqué. Aquesta primavera, va afegir, s’han detectat especialment al Segrià.
En aquest context, el sindicat insta a investigacions per poder aconseguir peus que siguin més resistents al bacteri Erwinia amylovora.
El Govern d’Aragó ha articulat subvencions per a explotacions afectades pel foc bacterià aquest any amb un pressupost inicial de 500.000 euros.