AGRICULTURA
UP carrega contra la distribució per la caiguda del preu de la fruita malgrat la menor collita
Després d’una campanya marcada pels danys de la pedra i les minves per malalties vegetals. Assegura que el pagès té dificultats per combatre aquestes últimes per “la falta de fitosanitaris”
El sindicat agrari Unió de Pagesos (UP) va fer ahir balanç de la present campanya de la fruita, a la qual li queden encara collites de pomes tardanes com la pink lady, denunciant que la baixada del preu del préssec i la nectarina registrada a partir de la segona setmana d’agost no respon a una qüestió d’oferta i demanda, sinó a una “estratègia” de la gran distribució, agreujada per una reducció del consum en el centre d’Europa a causa de l’arribada prematura del fred. Tot això, segons UP, malgrat que la producció ha estat inferior a la de l’any passat en el conjunt de Catalunya i també en el conjunt del continent.
El responsable de fruita dolça del sindicat, Narcís Poch, va constatar una caiguda generalitzada de la producció respecte al 2024, amb l’única excepció de la pera. Les tempestes de pedra, les gelades puntuals, els problemes de floració i la propagació de malalties han marcat el resultat final. En total, prop d’una vintena de calamarsades han afectat més de 5.600 hectàrees de fruiters al pla de Lleida, sent la fruita de pinyol la més castigada per aquestes tempestes.
Mentrestant, la pera ha estat l’única fruita que ha recuperat rendiment respecte a la campanya anterior, tot i que amb calibres entre 5 i 10 mil·límetres inferiors per les dos onades de calor de l’estiu, segons el sindicat. Poch va dir que fins a la primera setmana d’agost, el preu s’havia anat adequant a la realitat productiva de la campanya. Així, la falta de rendiment entre un 10 i un 40 per cent en préssecs i nectarines primerencs es va veure compensada per un increment del preu, però a l’arribar la segona quinzena d’agost es va desplomar.
En aquest sentit, va recordar el gran pes de les cadenes comercials de gran distribució, per l’alta quota de mercat que representen, a l’hora de condicionar el preu en origen, especialment en productes tan peribles com la fruita d’estiu.
D’altra banda, Poch va exposar que el sector té dificultats per combatre malalties per “la falta de fitosanitaris” i va apuntar que el Govern espanyol s’hauria de replantejar si torna a permetre l’ús d’alguns productes que s’han retirat o restringit.
“No pot ser que les produccions es mantinguin en caiguda i perdem cada any potencial productiu, perquè això farà trontollar el sector i la pagesia que hi ha darrere”, va denunciar el responsable d’UP.
Malestar per la “criminalització” social del sector agrari
UP va denunciar la “pressió social” contra la pagesia, que considera que està “criminalitzada” i “perseguida” per la gestió que fa dels temporers. Poch va lamentar la mort d’un treballador aquest estiu a Torres de Segre a causa d’un cop de calor, però va defensar que el petit productor “fa bé les coses” i que són els grans grups empresarials “els qui fan un mal ús dels treballadors o contracten la gent a través d’empreses de treball temporal”. A més, va criticar un excés de pressió de les inspeccions administratives durant la collita. Va apuntar que el 2024 es van fer més de 500 inspeccions laborals als camps, però que menys de l’1% van acabar amb sanció. Segons Poch, la majoria es devien a problemes en el registre de la jornada laboral, però no van estar vinculades “ni a tenir malament els treballadors, ni a faltes d’horari, ni a pagar de menys, com se’ns acostuma a recriminar”.