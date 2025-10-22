ASAJA alerta que la calor d'aquest octubre a Lleida afavoreix els contagis de dermatosi bovina
Demanen accelerar la vacunació al 75% i esperen que les baixes temperatures redueixin la propagació d'aquesta malaltia entre el bestiar
Les temperatures inusualment altes d'aquest octubre de 2025, que arriben als 30 graus en algunes zones, estan creant condicions ideals per a la propagació de la dermatosi nodular entre el bestiar boví català. Aquesta situació ha generat preocupació en el sector ramader, especialment a les comarques lleidatanes, que concentren la major cabana de bestiar boví de carn de Catalunya.
El president d'ASAJA Lleida, Pere Roqué, ha demanat més agilitat al Departament d'Agricultura per completar el procés de vacunació i assolir el 75% d'animals protegits el més aviat possible. "Cal que la vacunació funcioni i que a finals d'aquesta setmana estigui coberta la zona dels 50 quilòmetres de tancament", ha manifestat Roqué, qui també ha expressat la seva confiança que les temperatures baixin entre 8 i 10 graus per reduir l'activitat dels vectors transmissors, principalment insectes com mosquits i tavans.
Roqué ha assenyalat que, de moment, la situació a Lleida es manté estable, sense cap brot detectat de dermatosi. Ha recordat que les comarques de Ponent acullen la major part de la cabana ramadera del país, especialment pel que fa al boví de carn.