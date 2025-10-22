Els futurs temporers: IA i drons que cullen la fruita de forma ininterrompuda
La màquina, desenvolupada en col·laboració amb Kubota, utilitza intel·ligència artificial i drons per solucionar la falta de mà d'obra al sector fructícola
L'empresa del Poal, Pla d'Urgell, Moreno Intec del Pla ha presentat avui a les 30 Jornades Fructícoles de l'IRTA, al camp experimental de Mollerussa, un innovador robot autònom de recol·lecció que promet transformar el sector agrícola davant la creixent escassetat de mà d'obra. Segons explica Sergi Moreno, director general i tècnic de l'empresa, aquesta màquina utilitza intel·ligència artificial i visió artificial per identificar i recollir fruita de manera automatitzada les 24 hores del dia.
"El que hem fet amb la recol·lectora Tecnofruit és evolucionar-la fins a crear un robot totalment autònom que pugui suplir i ajudar a aquesta falta de personal", afirma Moreno. El sistema, que porta quatre anys en desenvolupament, està dissenyat principalment per a la recol·lecció, encara que també pot realitzar tasques d'aclarida en pomeres i altres fruiters.
Funcionament basat en intel·ligència artificial
El robot funciona mitjançant un sistema avançat de visió artificial i intel·ligència artificial que processa la informació captada per telecàmeres. Aquestes analitzen la planta i la fruita, seleccionant quins exemplars recollir segons paràmetres predefinits. "El sistema tria, segons diversos paràmetres que li marquis, quina fruita ha de recollir en cada moment", destaca el director. Els principals criteris de selecció són el calibre i el color, aspectes crucials per a les recollides selectives.
Tecnologia i autonomia per treballar sense descans
Un dels avantatges més destacats d'aquesta tecnologia és la seva capacitat per operar ininterrompudament. Cada unitat disposa de llums LED integrades que permeten el treball nocturn, il·luminant tota la zona d'operació. Per garantir aquesta autonomia continuada, el sistema utilitza motors dièsel, tot i que l'empresa afirma creure en l'electrificació futura del camp.
El concepte operatiu està pensat per a grans explotacions, on una sola persona pot controlar fins a cinc recol·lectores simultàniament mitjançant una tauleta o ordinador. A més, la màquina genera estadístiques detallades de tota l'activitat realitzada, incloent-hi informació sobre volums recol·lectats i ubicacions específiques dins de la finca.
Competitivitat actual i perspectives futures
Moreno reconeix que, actualment, la productivitat del robot encara no es pot comparar amb la de la mà d'obra humana. "La productivitat de moment no es pot comparar encara amb recol·lectar amb persones, però el que volem fer és avançar-nos a aquest problema de falta de personal que sabem que arribarà", explica. L'objectiu principal és oferir una solució viable per quan "no hi haurà opció" degut a l'escassetat laboral.
Aquest projecte, iniciat l'any 2021, ha estat desenvolupat en col·laboració amb empreses tecnològiques de primer nivell, sent Kubota del Japó la principal impulsora. Segons Moreno, actualment hi ha tres màquines similars al mercat, sent aquesta una d'elles. La unitat presentada és la que utilitzen per a proves i demostracions arreu d'Europa.