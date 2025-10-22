El pla de Lleida tanca una temporada rècord de pedregades, amb 19 episodis des de l’abril
El canvi climàtic és el principal factor d’aquest increment, que va acompanyat d’un augment de la mida de les pedres
Les comarques del pla de Lleida han tancat una temporada de primavera - estiu amb rècord de pedregades amb un total de 19. Aquest és el registre que ha fet l’ADV (Agrupació de Defensa Vegetal) Terres de Lleida juntament amb el Meteocat, des d’on s’ha apuntat al canvi climàtic i l’augment de la temperatura com a principal motiu d’aquest increment. En aquest sentit, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ha afegit que el nou escenari va acompanyat d’un inici més primerenc de les pedregades, ja que enguany la primera va ser a l’abril, i un augment de la mida de les pedres fins a 3 centímetres. Així mateix, s’han emès 42 alertes en 29 dies, una xifra també rècord.
Sarroca ha reconegut que el canvi climàtic “no ho està posant fàcil” i que la temporada de pedregades ha estat “complicada” a ponent. L’any passat només van registrar 4 episodis i enguany han estat 19 des de començaments d’abril, amb els danys que això ha provocat a l’agricultura. L’estiu cada cop s’allarga més, amb calors que comencen més aviat a la primavera i duren fins a l’octubre. El nou escenari ha provocat, segons la directora del Meteocat, que hi hagi més pedregades i que a més a més la mida de les pedres sigui més grossa. Això es deu al fet que l’augment de la temperatura fa que hi hagi més energia concentrada als nuclis tempestius i la pluja sigui més intensa i la pedra més grossa.
Fa uns anys, a les tempestes de la primavera era més freqüent que anessin acompanyades de calamarsa, que té una mida més petita, però enguany, el 19 d’abril va caure una pedregada amb pedres que feien fins a 3 centímetres. Aquesta mida no s’havia recollit mai al pla de Lleida ni a Catalunya en aquest moment de l’any, segons la tècnica de l’ADV Terres de Lleida, Elisabet Porta.
Per la seva banda, el tècnic de l’àrea de predicció del Meteocat, Tomeu Rigo, ha explicat que les prediccions que fan sobre aquests fenòmens són cada cop més “complexos” i ja costa de saber com i quan seran amb 2 hores d’antelació. Quan detecten una tempesta perillosa pel seu component elèctric o ventós fan un avís de temps violent i miren d’acotar-lo a l’àmbit comarcal on pot tenir lloc. Enguany hi ha hagut un total de 29 dies en què a Ponent s’han fet avisos d’aquest tipus i la comarca de la Noguera ha estat la que n’ha tingut més. En aquests 29 dies s’han fet 42 avisos i el dia que se’n van fer més va ser el 23 de juliol amb un total de 24.
L’ADV i el Metoecat fan seguiment de les pedregades que hi ha a Ponent gràcies a una seixantena de granímetres que hi ha repartits pel Segrià, la Noguera, el Pla d’Urgell i les Garrigues en un radi d’abast de 250.000 hectàrees. Aquests granímetres són uns panells de forespan que quan reben l’impacte de la pedra queden marcats i així es pot calcular la mida. La xifra tan elevada de pedregades registrada enguany no s’havia vist en els 25 anys que fa que aquestes plaques estan instal·lades.