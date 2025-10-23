SANITAT
Fre al preu del boví davant de l’esclat de la dermatosi nodular
El bloqueig de bestiar a França, un problema per al proveïment de granges d’engreix a Lleida. L’arribada de la segona fase evitaria buidatges sanitaris. Defensa al Parlament el pla en marxa de la conselleria
Els preus del boví s’han frenat als mercats en origen des que han declarat casos de dermatosi nodular contagiosa a Girona. “Solen produir-se moments de pujades de preus seguits d’altres d’estabilització per després reprendre les variacions. El cert és que en aquest moment s’han frenat les cotitzacions i en part pot deure’s a la dermatosi”, explicava ahir el president de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i productor de boví, Joan Carles Massot. Les pujades es venien produint per un mercat en el qual faltaven animals per cobrir la demanda. Aquesta situació es manté, però la incertesa de com evolucionarà la dermatosi ha provocat la paràlisi de les cotitzacions.
Però sobre el mercat plana un altre problema: França ha paralitzat les exportacions d’animals vius i precisament els productors de Lleida compren majoritàriament allà els vedells d’engreix. “De moment és una mesura en vigor fins al 5 de novembre. Suposa un hàndicap per a les nostres explotacions”, explica Massot. A més de França, en menor mesura compren animals en altres països europeus, com Irlanda, la República Txeca, Alemanya, Bèlgica o Holanda.
També d’altres comunitats, però també s’anuncien problemes. Cantàbria ha paralitzat els moviments de boví una setmana per intentar blindar-se davant de la dermatosi i a més s’estudia que Astúries i Gàl·lia prenguin mesures similars. En aquest context, el líder de JARC tem que pugin encara més els preus de la reposició. Alerta que el sector ja ha patit en els últims sis mesos un encariment del 100% d’aquests costos.
Baixada de les temperatures
Tenint en compte el ritme de vacunació, confia que el 75 per cent del bestiar de la zona afectada pugui haver rebut una dosi aquesta setmana. Això permetria entrar en una segona fase de lluita contra la dermatosi i ja no se sacrificaria tota la granja, sinó els animals positius, en el radi de 50 quilòmetres dels focus. Des d’Asaja, el seu president a Catalunya, Pere Roqué, confia en una baixada de les temperatures perquè desapareguin els insectes que transmeten la malaltia.
❘ barcelona ❘ El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va afirmar ahir al Parlament que la Unió Europea “no permet la vacunació preventiva” davant de les crítiques pel brot de dermatosi nodular contagiosa (DNC). Va respondre així en la sessió de control al Govern a preguntes de Junts i Esquerra Republicana. Des de Lleida, ramaders i alcaldes han demanat la vacunació almenys del corredor comprès entre les zones amb casos i Vallfogona de Balaguer, on es destrueixen els cadàvers dels caps de bestiar sacrificats i es converteixen en farines que, posteriorment, són cremades en plantes cimenteres.
Segons Unió de Pagesos, el ministeri d’Agricultura té previst enviar avui a la Comissió Europea una proposta del nou pla de vacunació que n’ampliaria, si té el vistiplau de Brussel·les, el radi. De moment s’han aplicat 110.000 dosis de la vacuna. En el focus de Castelló d’Empuries representa el 80% del cens del 51% d’explotacions.
A més, hi ha un cas sospitós a Osona i com a mesura de precaució de moment ja s’han restringit els moviments d’animals en 50 quilòmetres al voltant.
La diputada de Lleida d’Esquerra Montse Bergés va acusar el departament d’Agricultura de falta d’anticipació, a la qual cosa Òscar Ordeig va respondre que es van prendre “mesures extraordinàries” de control de moviments, desinfecció i desinsectació.
En resposta a la diputada de Junts Jeannine Abella, que va demanar la dimissió del conseller, Ordeig va advocar per complir el reglament europeu, sigui “més o menys dur”, perquè creu que l’alternativa suposaria una catàstrofe econòmica, sectorial i ramadera, segons ell. “Cal parar la propagació del focus i la millor manera de fer-ho és mantenir les restriccions de mobilitat i els buidatges sanitaris, amb una malaltia que és extremament contagiosa”, va afirmar.
També va demanar als grups “responsabilitat amb les paraules” per no desconcertar el sector i va mostrar el seu convenciment al superar aquest brot igual com es va fer en el seu moment amb la grip aviària i la pesta porcina africana.