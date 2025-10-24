SANITAT
Agricultura descarta un nou focus a Osona de dermatosi i intensifica la vacunació
D’aquesta forma, la malaltia es limita, de moment, a explotacions de Girona. El 80 per cent dels bovins i el 51% de les granges dels primers focus han rebut ja la vacuna contra la DNC
El departament d’Agricultura va informar ahir que el cas sospitós de dermatosi nodular contagiosa (DNC) detectat a Osona ha resultat finalment negatiu. En cas d’haver donat positiu, hauria estat el primer brot de la malaltia fora de les comarques gironines. Com a mesura preventiva, la directora general d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat, Rosa Altisent, havia confirmat, durant la XXVII Jornada tècnica de boví de carn d’Alcarràs, que la conselleria havia restringit els moviments de bestiar a 50 quilòmetres al voltant de l’explotació afectada.
Ara com ara, el vuitanta per cent del bestiar boví afectat pel focus inicial de la malaltia a Catalunya, a Castelló d’Empúries, ja està vacunat.
Segons Altisent, l’avanç de la vacunació està sent “molt ràpid” gràcies a la implicació dels veterinaris de les agrupacions de defensa sanitària (ADS) i altres professionals que s’han ofert voluntàriament.
51% de les explotacions
“Amb les dades actuals, estem amb unes 110.000 dosis administrades, i en el cas del primer focus de Castelló d’Empúries, el 80% del cens ja està vacunat, la qual cosa correspon al 51% de les explotacions. La vacunació avança a molt bon ritme”, va detallar.
Des d’Asoprovac, la gerent, Matilde Moro, va explicar que l’aparició de nous focus o sospites de dermatosi pot tenir un impacte significatiu en l’exportació de bestiar viu, malgrat que per ara no s’han detectat problemes en el comerç de carn.
Va recordar, d’altra banda, que aquesta és una malaltia altament contagiosa que causa lesions cutànies, febre i pèrdua de pes en el bestiar, la qual cosa pot afectar la producció i la rendibilitat de les explotacions, però va insistir que no afecta en cap cas l’ésser humà.
Mesures de bioseguretat
Va insistir en la necessitat de reforçar les mesures de bioseguretat, especialment la desinsectació del bestiar, ja que la malaltia es transmet principalment per vectors (mosques i mosquits) i pel moviment d’animals.
En aquest sentit, va valorar positivament l’aturada temporal d’importacions des de França com una oportunitat per “avançar en la vacunació i la protecció de la cabanya catalana”.
A més, va proposar que l’administració hauria de valorar una vacunació preventiva fora de la zona de focus, “ja que podria ajudar a controlar l’expansió més ràpidament”.
Preus històricament alts
Carles Ribot, president de l’Associació de Ramaders de boví de carn d’Alcarràs, va explicar que en aquesta 27a edició, a la qual van assistir prop de 250 persones entre ramaders i altres professionals del sector, no només volia tractar de la dermatosis nodular contagiosa perquè existeixen altres malalties que preocupen, com la llengua blava. A més, també es van tractar temes com el maneig i la nutrició dels vedells, entre altres assumptes.
Tot i la preocupació sanitària, el sector del boví passa un moment de preus històricament alts. Segons Matilde Moro (Asoprovac), l’aparició de focus de dermatosi a Itàlia i França va provocar una estabilització temporal dels preus, seguida d’una recuperació. “No és dolent que s’estabilitzin els preus. Estem en nivells molt alts, i l’important és controlar els focus com abans, ja que donarà estabilitat al sector”, va concloure.