EQUIPAMENTS
Últims detalls per obrir la nova estació de d'autobusos de Lleida, encara sense data d'inauguració
Els treballs estan en la recta final i previsiblement podrà estrenar-se aquest trimestre. Marquesina, senyalització vertical, semàfors i reasfaltatge en els últims dies
Les obres de la nova estació de busos de Lleida estan en la recta final i l’equipament, cada vegada més a prop d’obrir portes per primera vegada. Malgrat que tot sembla indicar que es podrà complir el termini fixat per la Generalitat d’estrenar la terminal durant el primer trimestre del 2026, el Govern encara no dona resposta sobre la data prevista d’inauguració. Els últims dies s’ha instal·lat una marquesina a la nova parada de bus urbà de Príncep de Viana, així com un gran cartell vertical identificatiu de l’estació (en blanc i roig) al costat de l’accés principal de vianants per la plaça Ramon Berenguer IV. Així mateix, les divisions interiors de pladur estan en un estat molt avançat i a través de l’accés principal ja es pot veure la pantalla que indicarà les sortides i arribades dels vehicles a cada andana.
Després que unes setmanes enrere es reasfaltés el tram de Príncep de Viana més pròxim a l’estació, al cap de pocs dies es van instal·lar dos nous semàfors que ajudaran a regular les entrades i sortides dels autobusos per aquesta artèria principal de la ciutat, una de les que més es col·lapsen pel trànsit habitualment. Els nous semàfors no estan en funcionament, de moment.
Així mateix, es va traslladar el pas de vianants més pròxim a l’estació uns metres enrere i es van pintar línies grogues a la calçada dels dos sentits del tram més pròxim a la gran porta d’entrada dels autobusos, per evitar que els vehicles que circulen per Príncep de Viana parin i els bloquegin el pas.
D’altra banda, es va habilitar una sortida per als vianants de l’estació pel carrer Comtes d’Urgell.
Obrirà els 365 dies
La nova estació de busos obrirà els 365 dies de l’any, però estarà tancada a la nit. El seu horari de funcionament serà de 5.30 a 22.45 hores de dilluns a divendres, mentre que els caps de setmana i festius tancarà a les 22.00 hores.
La terminal, que ha suposat una inversió de més de quaranta milions d’euros a càrrec de la Generalitat, disposarà de 28 andanes per a autobusos de diferents dimensions. Lleida registra actualment 1,3 milions de viatgers de més de 120 línies d’autobús.