RAMADERIA
Agricultura comença la vacunació contra la dermatosi a Lleida
Ahir amb les primeres de les 23.000 vaques ubicades en un radi de 5 km de la planta de destrucció de Térmens. S’immunitzaran animals d’11 comarques lleidatanes
La conselleria d’Agricultura va començar ahir a vacunar contra la dermatosi nodular contagiosa (DNC) 23.000 caps de boví de les explotacions que es troben en un radi de 5 quilòmetres de la planta de destrucció de cadàvers Secanim, ubicada a Térmens, on es van destruir animals sacrificats dels focus de Girona. El departament ha iniciat la immunització d’aquests animals després que la Comissió Europea donés el vistiplau al pla de vacunació que la conselleria que dirigeix Òscar Ordeig va plantejar per estendre-la a noves zones de Catalunya i cobrir fins a 23 comarques i 370.000 animals més. Això suposa crear una nova zona de restricció addicional que s’afegeix a la ja establerta arran dels focus de l’Alt Empordà i el Gironès. A Lleida aquesta nova zona comprèn en la seua totalitat les explotacions ubicades a la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Jussà, la Noguera, l’Alt Urgell, el Solsonès, el Pla d’Urgell i la Segarra. I parcialment les ubicades al Segrià i la Cerdanya.
Dins d’aquesta nova zona de restricció s’han identificat zones de risc específiques, on la vacunació es farà de forma preferent. A part de Térmens, es prioritzarà la vacunació en granges ubicades en un radi de 5 quilòmetres al voltant els escorxadors de boví, segons la intensitat dels moviments d’animals. La vacunació es farà simultàniament a totes les comarques segons la priorització marcada comprenent dos cinturons, el primer inclou la Val d’Aran, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell i el Solsonès, i el segon l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, la Noguera, el Segrià, el Pla d’Urgell i la Segarra. A més es donarà prioritat a les explotacions amb animals de reproducció de llet i de carn.
El pla de vacunació inclou també comarques d’Aragó com la Ribagorça, la Llitera o el Baix Cinca.
Les restriccions que s’apliquin seran “més flexibles”
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va assegurar que en aquesta nova zona de restriccions s’adoptaran mesures més “flexibles” que les que pesen sobre les zones amb focus declarats, i que es donaran a conèixer pròximament, ja que les estan negociant amb el Comissió Europe i el ministeri d’Agricultura. Amb tot, va avançar que esperen que siguin “molt més flexibles i favorables a la mobilitat d’animals”.