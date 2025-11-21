AGRICULTURA
La DOP Les Garrigues presenta el seu oli nou i demana més regadiu
Aquest any es preveu una campanya “normal” i assolir els 6 milions de quilos d’or líquid. Dalmau defensa que el futur del sector passa pel reg de suport
La Denominació d’Origen Protegida (DOP) Les Garrigues va presentar ahir al pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) l’oli nou de la campanya 2025-2026, que preveu tornar a uns nivells de producció “normal”, assolint els 6 milions de quilos d’oli, gairebé el doble que l’any passat, després de tres campanyes “nefastes” a causa de la sequera. Així ho va assegurar el president de la DOP, Enric Dalmau, que va defensar l’excel·lent qualitat que té el producte que elaboren les seues cooperatives i va reclamar suport per garantir el futur del sector. En aquest sentit, va reivindicar la necessitat d’implementar el reg de suport a les explotacions d’oliveres per garantir que hi hagi un relleu generacional al camp i que els pobles lleidatans continuïn vius. “És l’únic futur possible tenint en compte que cada vegada els episodis de sequera són més recurrents”, va asseverar.
Malgrat que la falta de pluges al setembre va fer rebaixar les bones previsions de collita que es tenien inicialment, sobretot als camps de secà, Dalmau va considerar que la d’aquest any pot qualificar-se de “bona collita” si es compara amb els anys anteriors.
Respecte al preu espera que es mantinguin estables, entre els 37 i els 45 euros la garrafa de 5 litres, encara que aquests podrien variar depenent de com evolucions la campanya a Andalusia, on es preveu també una baixada de la producció per la falta de pluges a començaments de tardor.
L’acte de presentació de l’oli nou, que aquest any coincideix amb la celebració del 50 aniversari de la denominació d’origen, va ser inaugurat pel vicepresident del patronat de promoció econòmica de la diputació de Lleida, Jordi Verdú, que va subratllar la importància d’aquest oli com a emblema del territori, destacant la qualitat i el compromís dels productors. Per la seua part, el subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, va remarcar la importància que l’oli d’oliva té en l’economia lleidatana i va destacar la “gran qualitat” que l’ha portat a ser un referent no només gastronòmic, sinó també cultural. Els assistents a l’esdeveniment, entre els quals es trobaven representants de cooperatives, molins, institucions i públic en general, van poder degustar els primers olis de la temporada elaborats per les cooperatives que formen part de la DOP, que reuneix 3.200 productors de 21 cooperatives de 27 municipis de les Garrigues, l’Urgell i el Segrià.