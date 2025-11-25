ASSEGURANCES
Agroseguro registra un rècord històric d’hectàrees sinistrades
Supera el milió d’hectàrees amb danys i assoleix els 694 milions d’euros en indemnitzacions. Catalunya supera els 49 milions, la majoria a Lleida
Agroseguro ha superat el 2025 el milió d’hectàrees declarades amb sinistre, una xifra inèdita en els 45 anys del sistema espanyol d’Assegurances Agràries Combinades. El registre trenca el màxim històric del 2018, que se situava en 857.949 hectàrees, i és conseqüència directa de les tempestes de pedra, pluges torrencials o persistents i fortes ratxes de vent que han castigat enguany gran part del territori.
L’estimació d’indemnitzacions arriba als 446 milions d’euros, la xifra més alta anotada fins a la data, i majoritàriament ja abonada. Els danys es corresponen amb sinistres en explotacions assegurades en 27 línies d’assegurança diferents. Entre els sectors més afectats destaquen les produccions de més valor: fruiters (152 milions), herbacis extensius (106 milions), raïm de vi (64 milions), hortalisses (49 milions) i cítrics (37 milions). Tot i que Castella-la Manxa (78 milions) i Aragó (68 milions) encapçalen el volum d’indemnitzacions per tempestes, Catalunya se situa en un segon bloc destacat, amb 49,1 milions d’euros (la majoria a Lleida), cosa que la converteix en la quarta comunitat amb més danys.
El sector agrari català, molt dependent de les produccions d’alt valor afegit, torna així a veure’s seriosament afectat per un oratge cada vegada més extrem i recurrent.
Sumant la resta de riscos coberts per l’assegurança agrària, l’estimació d’indemnitzacions s’eleva fins als 694 milions d’euros a data del 31 d’octubre, reflex tant de la creixent duresa del clima com d’un augment continu en la contractació d’assegurances per part d’agricultors i ramaders preocupats per la viabilitat de les seues explotacions.
El 2025, les tempestes es van anar succeint de forma continuada al llarg de l’any, amb especial virulència en els mesos de maig, juny –mes en què es van declarar 460.000 hectàrees sinistrades– i juliol.
La fita del milió d’hectàrees es va assolir a finals d’octubre, després de nous episodis tempestuosos en diferents zones de la Península. Per fer front a aquest volum de sinistres, concentrat en tot just unes setmanes, Agroseguro va mobilitzar uns 350 pèrits col·laboradors.