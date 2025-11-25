CONSUM
Les retallades de la PAC encariran fins a 500 € la cistella de la compra
Anuals, segons COAG, que assenyala que els aliments s’encariran fins a un 9,3% pels costos. Asaja reclama preus dignes i estables per als ramaders
La Coordinadora d’Organitzacions d’Agricultors i Ramaders (COAG) adverteix que la retallada del 18% en els ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) proposada per la Comissió Europea per al període pressupostari 2028-2034 tindria un impacte “devastador” tant per a la viabilitat de les petites i mitjanes explotacions agràries com per a la butxaca de milions de famílies, ja que “dispararien el preu dels aliments entre un 6,5% i un 9,3%”. Segons calcula l’organització, l’ajustament pressupostari projectat a partir del 2028 implica una pèrdua directa de 877,5 milions d’euros en les rendes agràries.
Per compensar aquest dèficit, els productors es veurien obligats a repercutir un increment del 2,32% en els preus en origen. Tanmateix, a causa del funcionament real de la cadena alimentària, en què assenyalen que els augments es “traslladen amb rapidesa i les baixades amb prou feines es perceben”, aquest ajustament en origen es multiplica a mesura que avança cap al consumidor final fins entre aquest 6,5% i 9,3%. Això suposaria un impacte directe a la butxaca del consumidor de més de 350 euros a l’any per llar en l’escenari més conservador, però que s’incrementaria fins a més de 501 euros anuals per llar en l’escenari pessimista.
Els principals perjudicats seran aquelles famílies amb menor capacitat econòmica i aquesta situació podria accelerar la substitució d’aliments frescos i de qualitat per opcions més barates i menys saludables, comprometent la dieta mediterrània. En aquest context, més de 10.000 agricultors i ramaders de tot Europa tenen previst prendre els carrers de Brussel·les el 18 de desembre vinent en una gran manifestació contra la “destralada” al pressupost agrari.
D’altra banda, el president d’Asaja Catalunya, Pere Roqué, va posar en relleu l’esforç fet pels ramaders per a la contenció de malalties com la dermatosi nodular contagiosa en el boví –sense nous focus des del passat 14 d’octubre– i també amb la grip aviària i va reclamar preus justos per als ramaders per garantir-ne la viabilitat, ateses les tensions que s’estan donant actualment, amb preus dispars depenent del sector. Per exemple, el porc baixa, mentre que l’oví puja a causa de l’alta demanda. “Els ramaders i agricultors necessiten estabilitat, planificació i preus que cobreixin costos. Sense això, no hi ha futur”, va asseverar Roqué.