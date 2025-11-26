Braç robòtic que calibra la fruita i el seu color, de la mà d’Eurecat
El centre tecnològic Eurecat va presentar, entre altres novetats, un “braç robòtic amb una càmera de visió artificial i unes pinces que, equipat amb IA, tria fruites i hortalisses pel seu calibre, com els cogombres”, va explicar Óscar Palacín, investigador del centre. “Veiem una predisposició més gran a incorporar les tecnologies per part dels agricultors, no és només una qüestió de necessitat”, va destacar Gabriel Anzaldi, gerent d’Eurecat Lleida.