Els sindicats de pagesos convoquen una tractorada pel dilluns a Lleida perquè es replantegin les zones ZEPA
Unió de Pagesos denuncia que la fruita s'ha pagat a pèrdues durant la meitat de la campanya agrària amb preus per sota dels costos de producció
Les organitzacions agràries Unió de Pagesos, ASAJA, Gremi de la Pagesia, Pagesos o Conills i Regants de la Segarra-Garrigues han convocat per al proper dilluns 1 de desembre de 2025 una tractorada a Lleida per exigir un replantejament de les zones ZEPA (Zones d'Especial Protecció per a les Aus) que garanteixi la compatibilitat entre la conservació mediambiental i l'activitat agrària a la plana lleidatana. La mobilització coincidirà amb una reunió programada a les 12.30 hores entre els representants del sector i els departaments d'Agricultura i Territori.
Segons ha informat el sindicat majoritari, la tractorada s'iniciarà a les deu del matí des dels Camps Elisis de la capital del Segrià i es desplaçarà fins a l'avinguda Francesc Macià, a prop de la seu dels serveis territorials de Territori. L'acció de protesta es mantindrà, com a mínim, fins a les dues de la tarda, mentre es desenvolupa la reunió amb l'administració.
La Unió de Pagesos ha fet pública la convocatòria d’aquesta mobilització durant una roda de premsa de balanç de l’any agrari a l’Agrobiotech Innovation Fòrum que se celebra fins dijous a Lleida. La responsable de Medi Ambient del sindicat, Carol Aixut, ha defensat que cal replantejar la gestió de les ZEPA establerta fa 20 anys perquè el territori pateix un abandonament de finques, hi ha una manca de relleu generacional i s’agreuja el despoblament de les zones rurals. El sindicat ha afegit que espera sortir de la reunió de dilluns amb “una solució signada”.
Liquidacions de la fruita a pèrdues
D’altra banda, l’organització agrària ha reclamat l’aplicació efectiva de la Llei de la Cadena Alimentària en el sector de la fruita perquè, segons denuncia, la producció s’ha pagat a pèrdues —amb una cotització mitjana d’uns 40 cèntims d’euro el quilo— durant la meitat de la campanya agrària, a partir de l’agost. El responsable de sectors vegetals d’UP, Jaume Gardeñes, ha recordat que el cost de producció és de 45 cèntims el quilo i ha denunciat que, mentre les centrals “cobreixen costos”, els pagesos són els únics que han d’afrontar pèrdues.
Exigeixen el pagament d’ajuts per la dermatosi
La Unió de Pagesos també ha aprofitat el balanç de l’any agrari per denunciar la gestió de la dermatosi nodular i ha reclamat que cal indemnitzar els ramaders afectats el més aviat possible. La coordinadora nacional, Raquel Serrat, ha explicat que reclamen a Europa un canvi de categoria de la malaltia per evitar el buidatge massiu de granges i que calgui sacrificar animals que no han estat contagiats. “Els buidats sanitaris no són la solució. Cada cop que arriba una malaltia nova no pot ser que la solució sigui parar-ho tot i matar-ho tot”, ha afirmat.
Lluita contra la fauna salvatge i les plantes fotovoltaiques en terreny agrari
El sindicat agrari també ha denunciat una “manca de valentia política” en la lluita contra la fauna salvatge i ha reclamat l’autorització de més batudes, ajuts per comprar elements de protecció a les finques i fomentar la inversió en recerca. UP també ha rebutjat que la ramaderia extensiva pugui conviure amb el llop i amb l’os. D’altra banda, l’organització ha recordat que, amb l'objectiu que no s’implantin infraestructures energètiques fotovoltaiques en terreny agrari, des del 2021 ha presentat més de 150 al·legacions i 17 contenciosos.
Reclamen una prima pel paper de la pagesia en la gestió del territori
La coordinadora nacional d’UP, Raquel Serrat, també ha reclamat a les administracions que treballin per protegir la petita i mitjana pagesia, amb més mesures per garantir el relleu generacional i unes prestacions socials dignes per als productors. A més, el sindicat ha avançat que demanarà al Govern el pagament d’una prima econòmica als productors per compensar la funció que fan en matèria de gestió territorial i que, per exemple, permet evitar la propagació d’incendis forestals.