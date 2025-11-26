Informació al sector i als joves a la xarxa amb Ruralcat
La Generalitat va presentar ahir dos dels instruments que ofereix a través del web de Ruralcat: informació i transferència de coneixement, d’una banda, i una guia amb tot el que cal perquè els joves puguin incorporar-se al camp. La primera de les plataformes ofereix documents rellevants per al sector amb la possibilitat de rebre per correu cada novetat d’aquelles àrees que més interessin a l’usuari. En la que va destinada als joves que volen entrar al sector, trobaran des de la formació disponible als ajuts als quals poden aspirar.