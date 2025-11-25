SUCCESSOS
En coma l’home apallissat per diverses persones a la zona dels Vins a Lleida: “una agressió brutal”
La víctima, de 37 anys, ha estat intervinguda dos vegades després d’ingressar a l’hospital Arnau de Vilanova. Els Mossos busquen els suposats autors de l’agressió
L’home de 37 anys que va resultar greument ferit per una pallissa diumenge a la matinada a la zona dels Vins (vegeu SEGRE d’ahir) ha estat intervingut quirúrgicament en dos ocasions i roman ingressat en coma a l’hospital Arnau de Vilanova, segons ha pogut saber aquest diari de fonts familiars. Per la seua part, els Mossos d’Esquadra investiguen el cas i proven d’identificar i detenir els autors de l’atac.
Els fets van tenir lloc al voltant de les 2.00 hores de diumenge entre els carrers Bonaire i Sant Martí, a la zona de bars de la Zona Alta. La víctima va ser atacada per diverses persones, va quedar inconscient i va haver de ser traslladada a l’hospital Arnau de Vilanova. L’agressió es va produir a l’exterior d’un local de lleure nocturn per causes que s’investiguen. La víctima presentava una fractura cranial i s’indaga amb quin objecte va ser atacat.
Al lloc van acudir diverses patrulles de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra, així com una ambulància del SEM. Després de ser atès in situ, l’home va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova amb pronòstic reservat, i va ser sotmès a diferents proves i a una primera intervenció d’urgència. Posteriorment, va haver de ser operat de nou. Fonts de la família de la víctima van denunciar que va ser una “agressió brutal” i que segons alguns testimonis “va ser atacat per l’esquena”. Van apuntar que l’home va rebre diverses puntades de peu al cap. “És una salvatjada el que han fet”, van denunciar. Així mateix, van confiar que es trobi els responsables. “Això no pot quedar així”, van remarcar.
Els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de la investigació. Testimonis van explicar que hi havia almenys quatre individus però que només va ser atacat per dos.
Al tancament d’aquesta edició no constaven persones detingudes per aquests fets. Fonts policials van indicar que se’ls imputarà un delicte d’homicidi en grau de temptativa.
Registrades 811 agressions enguany a la demarcació
■ Els Mossos d’Esquadra han registrat en els primers nou mesos d’aquest any un total de 811 fets delictius per lesions a Ponent, pels 817 del mateix període de l’any anterior, la qual cosa suposa un descens del 0,7%. És a dir, una mitjana de tres casos per dia. La gran majoria són de caràcter lleu. En aquest sentit, si les lesions són greus o la vida de la víctima ha corregut perill, els investigats acostumen a acabar sent imputats per un delicte d’homicidi en grau de temptativa, que comporta penes més severes.
D’altra banda, els Mossos continuen buscant l’autor d’un apunyalament que hi va haver el 18 d’octubre al barri del Clot, com va avançar SEGRE. Un jove d’uns 20 anys va resultar ferit de gravetat al ser apunyalat a l’abdomen en una baralla entre dos grups.