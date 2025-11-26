Representants consulars de dotze països visiten el saló
Una quinzena de representants consulars de dotze països d’Europa, Amèrica i l’Àfrica van visitar ahir el certamen i la Paeria els va oferir una recepció oficial al seu estand. “Volem explicar Lleida al món i teixir complicitats que ens ajudin a créixer i vosaltres hi teniu un paper clau”, va indicar l’alcalde, Fèlix Larrosa. L’Oficina d’Atracció d’Inversions ha acompanyat 23 empreses interessades a invertir a Lleida per un valor total de 121 milions.