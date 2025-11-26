CERTÀMENS
“El sector agroalimentari cada cop inverteix més en tecnologia”
AgroBank destaca l’aposta per l’eficiència per part de les empreses. Una start-up d’Alcarràs, entre les premiades per un tractor autònom de nova generació
“El sector agroalimentari fa molt de temps que inverteix per ser molt eficient i el canvi climàtic ens obliga a tenir l’apartat tecnològic molt avançat.” Així ho va afirmar ahir en el marc de l’Empresa Emergent Sorra la directora d’AgroBank, Carina Termens, que va destacar els avenços a l’abast dels professionals i empresaris perquè “avui els tractors que podem veure en aquesta Fira Agrobiotech, per exemple, no tenen res a veure amb els de fa 25 anys”. En aquesta línia va destacar que el sector “inverteix en tecnologia i cada vegada més”, posant com a exemple els clients d’AgroBank, especialista en el sector agroalimentari i pesquer de CaixaBank. “El sector agroalimentari cada vegada és més necessari. Amb una població en creixement, cal fer més aliments utilitzant menys recursos i, per a això, la tecnologia i la sostenibilitat són claus per comptar amb un sector resilient econòmicament i socialment”, va dir. En la seua participació en una taula redona, va explicar que compta amb un equip especial per entendre les necessitats de les start-ups. El responsable a Catalunya de CaixaBank DayOne (servei per donar suport, desenvolupar i acompanyar totes les empreses tecnològiques i els seus inversors), Miquel Manzano, va explicar que compten amb productes específics per finançar projectes tecnològics.
Després d’una jornada intensa, l’empresa finlandesa Boreal Bioproducts de reaprofitament de residus de la fusta va resultar guanyadora ahir en el Concurs Start-ups Agrobiotech, mentre que el segon va recaure en Agrin’Pulse, amb seu a Alcarràs. La lleidatana ha ideat Ag-X, un tractor autònom de nova generació amb propulsió elèctrica sobre erugues i integració amb diversos implements agrícoles que permet automatitzar tasques i optimitzar cada jornada. És un vehicle potent, eficient i respectuós amb el medi ambient, que permet augmentar la productivitat i reduir costos en qualsevol terreny. És ideal per a cultius d’alt valor com els fruiters de pinyol, de llavor o els cítrics. El tercer premi va ser per a la barcelonina Microfy Systems, per un sistema avançat que estudia la microbiota dels sòls agrícoles.