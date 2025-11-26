“El sector necessita relleu generacional amb formació”
Explica la vicerectora Olga Martín
La vicerectora de Transferència del Coneixement de la Universitat de Lleida, Olga Martín, va repassar ahir els reptes a què s’enfronta el sector agrari i, en material social, va destacar el relleu generacional, que ha de tenir formació per poder portar endavant les seues empreses. També va incidir en els reptes derivats del canvi climàtic i en la necessitat d’afrontar el problema de l’aigua, sent capaços de regular i reutilitzar aquest bé escàs. Així ho va explicar Olga Martín en la jornada organitzada conjuntament per la UdL i la Fundació Comunitària Raimat Lleida, que aposta per facilitar “espais de col·laboració real”, va explicar la seua presidenta, Elena Carandini.
La codirectora de Novacoop Teresa Teixiné també va defensar que els joves que s’incorporen al sector necessiten la viabilitat econòmica de les explotacions i les empreses. Va recordar que la Plataforma Lleida Alimenta aposta per l’agricultura regenerativa a través de la formació i va demanar d’integrar el canvi a tota la cadena, des de l’escoles als centres productius i d’investigació, amb una visió sistèmica.
El director general del Parc Agrobiotech, Josep Presseguer, per la seua part, va defensar la necessitat de donar valor a totes les baules de la cadena, tenint en compte que fins ara han aparegut com a més beneficiats els més propers al consumidor, en clara referència a la distribució.