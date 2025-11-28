Les organitzacions agràries fan una crida a la calma davant els dos casos de pesta porcina
Els sindicats apel·len a la "confiança" amb les directrius dels governs i diuen que les condicions són millors que al 94
Les organitzacions agràries han fet una crida a la calma després de saber-se els dos positius de pesta porcina africana en dos porcs senglars morts trobats a Cerdanyola del Vallès. El president d'Asaja a Lleida, Pere Roqué, ha demanat que "ràpidament se solidifiqui" i es deixi orientat aquest focus de Collserola i també ha remarcat que les condicions de seguretat són molt millors que l'any 1994, quan hi va haver un brot important. Des de JARC, el responsable del sector porcí, Jordi Siscart, ha apel·lat a la confiança amb el Departament i el Ministeri d'Agricultura per controlar el focus i evitar que s'expandeixi. Igualment, els sindicats recorden que la PPA no es transmet als humans.
Pere Roqué ha matisat que és un dels sectors més econòmics de país per això ha demanat que "ràpidament se solidifiqui i es deixi orientat el focus de Collserola". Per Roqué, que hagin aparegut aquests dos casos no deixa de ser més que una demostració que la fauna cinegètica com els porcs senglars o els conills, l'únic que provoquen és una "davallada de la producció agroalimentària".
Roqué ha dit que el sector era conscient que la detecció de casos de PPA en fauna salvatge podia passar, però també ha demanat tranquil·litat perquè les condicions actuals de les granges no tenen res a veure amb les de l'any 1994, ja que en l'àmbit de la desinfecció, es tracta d'explotacions "punteres a nivell mundial".
Des de JARC Jordi Siscart ha comentat que el radi d'afectació delimitat pel Departament suposarà la immobilització d'animals als qui previsiblement caldrà treure sang per descartar que tenen la malaltia. Aquest és el protocol que es va seguir els anys 1998 i 2000, quan hi van haver altres casos, però caldrà veure com s'actua ara, ja que la pauta es marca des de Madrid i aquest divendres al migdia tenen una reunió informativa amb el ministeri. Segons Siscart, els dos porcs senglars morts portaven entre 24 i 3 hores morts, per tant, s'han localitzat aviat per poder actuar de forma ràpida.