RAMADERIA
Unitats de l’Exèrcit van a Collserola per controlar el brot de pesta porcina
Trobats més cadàvers de senglars, fins a vuit, a la zona on es van localitzar els altres sis
Les anàlisis a les trenta-nou explotacions ubicades al radi de vigilància donen negatiu en la malaltia
La Generalitat va sol·licitar ahir al Govern central el desplegament de la unitat de control cinegètic de la Unitat Militar d’Emergències (UME) per impedir que el brot de pesta porcina africana (PPA) es propagui fora de l’àrea de Collserola. Així ho va explicar el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, que va afegir que està previst que els efectius s’incorporin avui per ajudar en les tasques de control que ja s’estan portant a terme. Ahir va arribar un primer equip de reconeixement.
La petició va arribar després que en les batudes que es van fer en les últimes hores a la zona de vigilància es recollissin els cossos de diversos senglars morts, fins a vuit segons les últimes informacions, que ara estan sent analitzats per confirmar si estaven infectats pel virus. Aquests s’afegeixen als sis trobats des de principis de setmana, dels quals només dos casos estan confirmats oficialment com a positius en PPA pel laboratori d’Algete, a Madrid. Tots els cadàvers sospitosos es van localitzar al municipi de Cerdanyola del Vallès. En el pla de contingències estan treballant fins a 250 efectius d’Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, Protecció Civil, voluntaris de les ADF, així com efectius de la Guàrdia Urbana i el Seprona. El conseller també va explicar que s’estan fent batudes fora del radi de vigilància de 20 quilòmetres, i que la Generalitat ha demanat als caçadors que “ajudin a reduir la densitat de senglars a tot Catalunya, prioritzant zones sobrepoblades”.
Ordeig també va informar que les anàlisis fetes als animals de les trenta-nou explotacions que es troben a la zona d’exclusió han donat negatiu en la malaltia, i va agrair als ramaders el treball fet fins ara, encara que els va instar a extremar les mesures de bioseguretat i revisar tancaments i moviment de persones i vehicles en granges.
Sancions per als qui no respectin les restriccions
Amb l’objectiu d’evitar que el virus, que és altament contagiós, es propagui fora de la zona de vigilància, la Generalitat mantindrà tancat l’accés a la zona infectada, que correspon a un radi de 6 quilòmetres, així com les mesures de vigilància ampliada fins als vint quilòmetres i la suspensió de les activitats de lleure organitzades a tot el parc de Collserola.
Per evitar imatges com les que s’han vist aquest cap de setmana, de gent ignorant aquestes normes i entrant a la zona prohibida, el Govern ha reforçat la seguretat en els accessos i ha avisat que tot aquell que no respecti les restriccions que serà sancionat. Així mateix, s’ha sol·licitat als ajuntaments de la zona que buidin papereres i contenidors perquè els animals no tinguin accés a matèria orgànica que podria estar contaminada, ja que es creu que el virus hauria pogut arribar en algun aliment des d’una altra zona d’Europa.