RAMADERIA
Eleven a nou els senglars morts per pesta porcina a Collserola
Tots trobats a Cerdanyola del Vallès i ja s’ha pentinat el radi de 6 quilòmetres
El ministeri d’Agricultura va elevar ahir a nou els casos de senglars morts per pesta porcina africana (PPA) a Barcelona, on desenes d’efectius rastregen sobre el terreny la zona zero del brot per evitar que el patogen, que és molt resistent, es pugui estendre. Agricultura va informar de la mort de set senglars més per aquest virus, que se sumen als dos ja confirmats la passada setmana, en el radi del primer focus, tots al municipi de Cerdanyola del Vallès, uns casos positius que ja s’han notificat a la Comissió Europea i a l’Organització Mundial de la Sanitat Animal (OMSA) i que han estat confirmats pel Laboratori Central de Veterinària d’Algete de Madrid. La detecció d’aquests nous positius no canviarà “el diagnòstic ni els protocols” aplicats fins ara, va assegurar el ministre d’Agricultura, Luis Planas, que va asseverar que “estem en la mateixa situació. S’han trobat en els últims dies un total de quaranta cadàvers de senglars que han estat examinats i han donat positiu els dos de divendres i els set que avui [ahir] fem públics”.
El dispositiu de seguretat desplegat a la zona, format per Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, Protecció Civil, Policia Local, Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i l’UME, continua aplicant les mesures de contenció previstes: desinfeccions, recollida i gestió de cadàvers, investigació amb drons i càlcul de densitats de població de senglar als radis de 6 i 20 km. Ahir ja es va donar per completat el 100% de revisió del radi més proper al focus.
Sobrepoblació de senglars
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va alertar que “hi ha un problema de sobrepoblació de senglars a Catalunya” que genera perjudicis sanitaris, que és un vector de transmissió de malalties, accidents de trànsit i de danys a l’agricultura, segons les seues paraules. “Per tant, hi ha un desequilibri en la biodiversitat també autòctona i necessitem trobar aquest equilibri”, va insistir.
En resposta a aquesta problemàtica, el conseller va informar que ha donat instruccions per activar els plans de control poblacional d’aquesta espècie, una missió per a la qual comptarà amb el suport de caçadors i organitzacions agràries, així com d’alcaldes, ADF i la comunitat científica.
Més de mig miler de trucades d’alerta al 112
El telèfon d’emergències 112 havia rebut fins ahir 523 trucades relacionades amb l’episodi de pesta porcina. La ciutadania ha trucat per encontres amb senglars, estiguin vius o morts, per demanar informació i per alertar sobre persones que incompleixen la prohibició d’accés a zones restringides. Val a comentar que les trucades provenen principalment de les poblacions veïnes al Parc de Collserola.
Normalitat al campus de l’Autònoma
L’activitat al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) no s’ha vist alterada malgrat l’activació del pla de contingència per la presència del virus de la pesta porcina africana al medi natural de Cerdanyola del Vallès. D’aquesta manera, encara que els accessos als boscos i als cultius entorn de les facultats estan tancats i les activitats al medi natural, suspeses, l’activitat lectiva no s’ha vist alterada i la circulació a l’interior del campus tampoc.