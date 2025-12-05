Els Agents Rurals localitzen dos senglars morts més a la zona de la pesta porcina a Collserola
Les autoritats treballen en la creació d'un tercer perímetre de seguretat davant la probable expansió del virus, mentre planegen el sacrifici dels 30.000 porcs de les granges de la zona
Els Agents Rurals han confirmat aquest divendres la troballa de dos nous senglars morts dins la zona d'alt risc de pesta porcina africana (PPA) a Collserola. Amb aquestes noves troballes, ja són 52 els exemplars localitzats i enviats a analitzar des que es va detectar el brot. Segons ha explicat Jaume Torralba, cap de l'àrea regional a Barcelona, els dos nous casos estaven situats al límit entre la primera i segona corona de seguretat, i els experts consideren que hi ha una "alta probabilitat" que tots els senglars dins el primer radi de sis quilòmetres estiguin infectats.
Lluís Serrano
L'operatiu desplegat des del passat 29 de novembre manté la zona d'alt risc completament aïllada i sota vigilància constant. "Està molt, molt i molt tancada", ha subratllat Torralba durant l'atenció als mitjans des del centre de comandament avançat a Torreferrussa. L'estratègia actual consisteix en minimitzar les molèsties als senglars dins aquesta àrea per evitar que es desplacin, ja que els experts calculen que aproximadament el 75% dels exemplars moriran progressivament a causa de l'alta letalitat del virus.
Les autoritats han reorientat ara els esforços cap a la segona corona de baix risc, que s'estén fins als 20 quilòmetres, on s'està implementant un sistema de gàbies similar al que inicialment s'havia instal·lat al primer perímetre. "Ara ens estem centrant en la zona perifèrica, denominada de 'baix risc'", ha explicat Torralba, afegint que en aquesta àrea s'està realitzant un cens per determinar la població exacta de senglars.
Preparatius per a un tercer perímetre de seguretat
Davant la hipòtesi que algun senglar infectat pugui haver sortit de la primera zona i entrat al segon radi, els Agents Rurals ja treballen en la definició d'un tercer perímetre de seguretat. "Cal estar preparats per no haver de començar de zero com ara fa una setmana", ha advertit Torralba. Aquest nou encerclament aprofitaria infraestructures com l'AP-7 i les vies de tren de Renfe i FGC per establir barreres naturals, i segons les autoritats, no afectaria el pas de persones al medi natural.
Malgrat això, les restriccions actuals dins el radi de 20 quilòmetres continuen vigents, i es recorden especialment ara que comença el pont de la Puríssima. "Fem una crida a la responsabilitat de tothom", ha insistit el responsable dels Agents Rurals, recordant que "hi ha molt en joc" encara que la ciutadania no ho percebi directament.
Mesures preventives per a habitants i establiments
Per a les persones que resideixen a la zona afectada o els establiments de restauració, les autoritats recomanen aplicar mesures preventives específiques. Entre aquestes destaquen la desinfecció de calçat i rentat de roba a alta temperatura (70 graus) per minimitzar els riscos de propagació indirecta del virus. Aquestes recomanacions són especialment rellevants per a aquells que viuen o treballen en àrees properes a Collserola.
Imminent sacrifici de 30.000 porcs a les granges properes
El sector porcí ha anunciat que la setmana vinent començarà el sacrifici dels aproximadament 30.000 animals de les granges properes al focus de pesta porcina. Aquesta mesura, que segueix les reclamacions expressades per Mercolleida (la llotja lleidatana de referència dels preus del porcí) el passat dijous, s'ha acordat en una reunió recent entre representants del sector carni i el Govern per fer seguiment del brot.
Després d'aquesta trobada, tant la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) com l'Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja) han explicat que començaran a "donar sortida als animals que són perfectament comercials, estan tots analitzats i són tots lliures de malalties". Ambdues organitzacions han valorat positivament les accions implementades fins ara, considerant-les "rellevants i ben coordinades".