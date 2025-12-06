El Govern encarrega a l’Irta una auditoria dels centres que treballen amb el virus de la pesta porcina
Illa destaca que el brot no ha arribat a cap de les 55 granges dins del perímetre
La Generalitat ha ampliat aquest dissabte la investigació sobre l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA) a cinc centres que treballen amb el virus d’aquesta malaltia animal en un radi de vint quilòmetres entorn del focus del brot, inclòs el laboratori IRTA-CReSA.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha informat d’aquesta mesura en una compareixença aquest dissabte davant dels mitjans de comunicació, arran de l’informe del Centre d’Investigació en Sanitat Animal (CISA-INIA), laboratori de referència de la Unió Europea situat a Valdeolmos (Madrid), que detalla que el genoma del virus detectat és similar al qual va circular a Geòrgia el 2007 i que sol fer-se servir en estudis experimentals i en l’avaluació de vacunes.
Aquest descobriment ha posat el focus en l’IRTA-CReSA, laboratori de salut animal localitzat al Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra, a tot just un quilòmetre d’on fa uns dies van aparèixer els primers exemplars de senglars morts.
Illa ha declarat que l’auditoria de protocols d’aquests centres la liderarà l’IRSA-CReSA, que crearà un grup d’experts del màxim nivell per conèixer l’origen del brot, sobre el qual no es descarta cap hipòtesi, i ha subratllat que fer aquest encàrrec a aquest laboratori és "una mostra de confiança" en el centre català de sanitat animal.
També ha destacat que el brot no ha arribat a cap de les 55 granges dins del radi, que compten|expliquen amb més de 80.000 animals, i que el nombre de positius fins el moment és de 13 casos confirmats, amb "més de 70 casos negatius".
La carn dels porcs de granges en aquest radi es començarà a posar en consum al mercat espanyol i ha insistit que "no hi ha cap risc" en el consum d’aquesta carn per a la salut humana.
També ha dit que "s’està aconseguint aquest objectiu de contenir el brot" que, diu, és la prioritat número u, pel que ha agraït el treball de tots els efectius desplegats i ha demanat als ciutadans de complir les restriccions d’accés enmig natural.