Un investigador de la Universitat de Lleida, al comitè per a l’assessorament del brot de pesta porcina
Estarà format per sis científics i la seua primera reunió tindrà lloc el 12 de desembre
El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació comptarà amb la participació de sis científics experts de reconegut prestigi en el comitè científic per a l’assessorament del brot de pesta porcina africana (PPA) a Espanya, detectat fins la data en 13 animals silvestres, i que seran vocals permanents del mateix.
En concret, aquests sis científics designats mitjançant ordre ministerial són dos experts en l’àmbit de la investigació en sanitat animal, dos en matèria de fauna silvestre i uns altres dos en producció animal.
Les científiques provinents de l’àmbit de centres d’investigació en sanitat animal són María del Carmen Gallardo Frontaura, investigadora al Centre d’Investigació en Sanitat Animal-Institut Nacional d’Investigacions Agràries (CISA-INIA), a Valdeolmos (Madrid) i Marta Martínez Avilés, veterinària epidemiòloga membre del Grup d’Investigació en Epidemiologia i Sanitat Ambiental del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).
Per la seua part, els experts en matèria de fauna silvestre designats són Cristian Gortázar Schmidt, catedràtic de Sanitat Animal de la Universitat de Castella-la Manxa i investigador a l’Institut d’Investigació en Recursos Cinegètics (IREC) i Carlos Sánchez García-Abat, director d’investigació de la Fundació Artemisan des de 2017 i doctor en veterinària per la Universitat de Lleó, amb experiència en investigació aplicada en fauna silvestre, especialment la cinegètica.
Mentre que els designats de l’àmbit de la producció animal són Daniel Babot Gaspa, enginyer agrònom i catedràtic en la Universitat de Lleida, especialitzat en producció i ciència animal, amb èmfasi a la producció porcina sostenible, genètica i benestar animal, i Antonio Palomo Yagüe, doctor en veterinària per la Universitat Complutense de Madrid i des de fa dècades és un referent en producció porcina
Agricultura ha precisat que l’objectiu d’aquest comitè és el seguiment de l’evolució de la malaltia, que produeix amb una elevada mortaldat entre els animals afectats, i l’anàlisi de les possibles mesures per controlar i erradicar el virus a Espanya.
D’aquesta forma, es tracta d’un grup de treball permanent i consultiu, que serà operatiu mentre continuï el brot detectat a la província de Barcelona el passat 28 de novembre.
Així, la primera reunió del comitè està prevista per a aquest divendres 12 de desembre i en ella s’abordarà, entre altres temes, l’informe inicial entorn de l’aparició de la PPA a Espanya.