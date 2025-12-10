UP vol col·lapsar amb tractors l’Eix Tranversal entre Cervera i Riudellots de la Selva
El sindicat anuncia la protesta per al 29 de desembre per protestar contra la gestió de la fauna cinegètica
Unió de Pagesos (UP) té la intenció d’omplir l’Eix Transversal (C-25) de tractors des de Riudellots de la Selva fins a Cervera el pròxim 29 de desembre. Ho faran per protestar contra la gestió de la fauna cinegètica que consideren que ha quedat en qüestió davant l’actual crisi de la pesta porcina africana (PPA). La coordinadora nacional de l’organització, Raquel Serrat, ha lamentat que aquesta sigui una qüestió que ara s’hagi de tractar quan “fa dècades que des del sindicat i tota la pagesia estem reclamant que es faci una gestió sostenible”. La protesta tindrà quatre punts de sortida al llarg de la via més un cinquè que serà des de Lleida.
Unió de Pagesos ha anunciat aquesta protesta que van acordar just dimarts al vespre al si de l’organització i ho fa enmig de la crisi per la PPA que manté en alerta al sector del porcí. Ha estat en el marc d’una trobada dels principals representants de l’organització amb mitjans de comunicació a Artesa de Lleida. Raquel Serrat ha explicat que els problemes amb la fauna cinegètica no venen d’ara amb la pesta porcina sinó que fa dècades que s’arrosseguen. Així, s’ha referit a la plaga de conills que pateixen especialment les comarques de Ponent o els casos de tuberculosi al Pirineu a causa dels senglars i els cérvols. “Fa molts anys que s’hauria d’haver actuat, anem tard”, ha remarcat.
Serrat ha assenyalat que el conseller Òscar Ordeig ha anunciat que volen fer plans de control poblacional, però ha recordat que si el Govern disposa d’aquests plans és perquè a UP, l’any passat van aconseguir fer aprovar per decret precisament aquesta qüestió. Es tracta d’un decret que recull una gestió per aquesta fauna cinegètica i que permet redactar plans poblacionals quan en una zona hi ha problemes. Aquest decret també permet que els pagesos es puguin “defensar” si tenen el corresponent permís d’armes i la formació que pertoca per protegir les collites i els seus animals.
La protesta del dia 29 de desembre partirà de quatre punts de sortida. Un serà a Riudellots de la Selva, un segon a Vic, l’altre a Manresa i un quart a Cervera. També sortiran tractors de Lleida ciutat i es dirigiran fins a la capital de la Segarra. L’objectiu és fer marxes lentes al llarg de la via per tal de col·lapsar-la.