Confirmats uns altres tres senglars morts per pesta porcina africana a Cerdanyola i les granges de la zona de risc continuen lliures del virus
En el termini màxim d’un mes i mig es presentarà un informe inicial que analitzarà les possibles causes de l’entrada del virus
El Laboratori Central de Veterinària d’Algete (Madrid) ha confirmat aquest divendres el positiu per virus de la pesta porcina africana (PPA) en uns altres tres senglars, que s’han localitzat als voltants dels casos notificats anteriorment, al municipi de Cerdanyola del Vallés (Barcelona).
Amb aquests nous positius, es confirma la presència de la malaltia en un total de 16 animals silvestres, segons ha informat aquest divendres el Ministeri de Pesca, Agricultura i Alimentació en un comunicat.
A més, s’han analitzat uns altres 115 cadàvers d’animals trobats morts al medi natural o en carreteres i vies ferroviàries a la zona infectada i els seus voltants, que hi han resultats negatius.
Aquestes troballes són resultat de l’intens treball de camp realitzat pel Cos d’Agents Rurals de la Generalitat, en col·laboració amb la Unitat Militar d’Emergències (UME), el cos de Mossos d’Esquadra, el Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil i la Policia local, que inclou la recerca de cadàvers de senglars, la vigilància de l’accés no autoritzat a la zona infectada i la desinfecció vehicles i persones.
Els serveis veterinaris oficials de Catalunya mantenen les seues visites i la presa de mostra a 55 granges ubicades a la zona considerada de més risc –els municipis inclosos en un radi de 20 quilòmetres– , que continuen lliures de la malaltia.
Les administracions central i autonòmica recorden mantenir un alt nivell d’alerta, amb elevades mesures de bioseguretat tant en les explotacions com en les poblacions de senglars silvestres.
Primera reunió del comitè científic
El comitè científic per a l’assessorament del brot de la pesta porcina africana ha fet aquest divendres la seua primera reunió, en la que ha acordat que en el termini màxim d’un mes i mig presentarà un informe inicial que analitzarà les possibles causes de l’entrada del virus, l’evolució i les mesures que s’han adoptat fins la data per a la seua contenció.
En la reunió s’ha aprovat el reglament intern de funcionament que regirà el desenvolupament dels treballs.
Els sis científics designats, juntament amb la presidència, vicepresidència i secretaria, han debatut sobre els objectius que els han estat encomanades.