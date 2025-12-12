El Govern i el sector agrari acorden compensar amb 7 milions d'euros les 14.000 hectàrees ZEPA excloses de regadiu
Més d’un centenar de tractors s’han concentrat aquest matí a Tàrrega, tallant el trànsit a l’avinguda d’Ondara fins prop de les dues del migdia
El Govern i el sector agrari han acordat destinar 7 milions d’euros per compensar les 14.000 hectàrees incloses a les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) que han quedat fora del regadiu del canal Segarra-Garrigues. L’entesa s’ha tancat aquest divendres en una reunió celebrada a Tàrrega entre representants dels pagesos i dels departaments d’Agricultura i Territori. En el marc de l’acord també s’impulsarà la creació d’un òrgan rector de les ZEPA, que vetllarà pel seguiment i la gestió d’aquestes àrees protegides.
El sector agrari ha valorat la reunió com a “positiva”, després que la darrera reunió, el passat 1 de desembre a Lleida, acabés sense avenços. Per visualitzar la protesta, més d’un centenar de tractors s’han concentrat aquest matí a la capital de l’Urgell, tallant el trànsit a l’avinguda d’Ondara fins prop de les dues del migdia.
El president d’Asaja Lleida, Pere Roqué, ha celebrat que “el missatge d’avui és totalment diferent de la reunió del dia 1 de desembre”. Segons ha explicat, “s’han plantejat mesures concretes, com la dotació de 7 milions d’euros per aquelles zones que no poden regar i, per tant, no tenen producció”. Roqué ha destacat que “per fi l’Administració ha entès que, si continuava amb aquesta situació de ZEPAs desbocades, l’agricultura i la ramaderia d’aquest país se n’anaven a fer punyetes”.
Des de Unió de Pagesos, Carol Aixut ha remarcat “la creació d’un òrgan rector que es constituirà al gener”. Ha considerat que “encara s’han d’acabar d’estudiar petits detalls, però anem endavant. Hem vist una visió molt més positiva que l’1 de desembre. És un petit pas, però molt important”.
Per la seva banda, Mar Ariza, representant del Gremi de la Pagesia Catalana a Lleida, ha explicat que “els 7 milions d’euros s’adreçaran a les 14.000 hectàrees excloses del reg, és a dir, unes ajudes de fins a 500 euros per hectàrea”. Ha afegit que aquestes compensacions “hauran d’anar lligades a serveis ecosistèmics, com guarets, espones o marges, que es determinaran en una propera reunió”.
Rafel Piqué, membre de la Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues, ha valorat positivament el nou escenari: “Es veu una voluntat de modificar marcs de plantació i altres mesures correctores que no tenien sentit. Avui la visió és totalment diferent de l’altra reunió, sembla que s’ho han pres més seriosament i anem pel bon camí”.
També Josep Maria Pijuan d’Unió de Pagesos ha detallat que “l’Òrgan Rector tindrà un 51% de representació de la Generalitat i el 49% restant repartit entre ecologistes, territori, municipis, pagesos i propietaris”. Segons ha apuntat, “es parlarà de la gestió de la ZEPA i també s’han aconseguit avanços per permetre plantes de compostatge o activitats ramaderes compatibles dins aquestes zones”.
Finalment, el director general de Regadius de la Generalitat, Xavier Gispert, ha subratllat “la importància d’haver establert una taula de diàleg amb la gent dins de les ZEPA i amb els diferents departaments implicats”. Ha remarcat que “el més important és que es crea un òrgan rector on es podrà discutir de tot i arribar a acords dins els marcs legals vigents, per impulsar l’agricultura en aquestes zones”. Gispert ha afegit que “no podem fer mesures ambientals sense tenir en compte els pagesos”. Amb tot, ha insistit que “no podem oblidar que tenim un encàrrec de la declaració d’impacte ambiental i d’Europa que hem de treballar”.
Els tractors, procedents de diverses comarques de Lleida, s’han concentrat a primera hora del matí a la zona del càmping de Tàrrega abans de desfilar fins a l’avinguda d’Ondara, on s’ha fet la reunió a la seu de l’oficina comarcal del DARP. Les pancartes exhibien lemes com ‘La ZEPA és deixar de sembrar terres fèrtils, misèria i pobresa pel pagès’, ‘ZEPA, zona erma pobles abandonats’, ‘Volem manar a casa nostra. Aspa diu prou’, ‘ZEPA, zona especial pobresa agrària’ o ‘Zepa no’.
La Policia Local i els Mossos d’Esquadra han controlat el trànsit en tot moment.