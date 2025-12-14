RAMADERIA
Primer informe dels experts sobre el brot a començaments de setmana
Ordeig afirma que explicaran els detalls sobre l’origen “sigui el que sigui”
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va garantir ahir en declaracions des de les Borges Blanques que quan tinguin les primeres informacions sobre l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA) les compartiran “siguin quines siguin”. En aquest sentit, va recordar que a començaments de la setmana vinent es preveu que rebin un primer informe de l’auditoria impulsada per l’IRTA al CReSA per part de quatre experts externs amb el suport de dos de la institució.
Ordeig va insistir que de moment “totes les hipòtesis estan obertes” i va reconèixer que tenen “molts dubtes” sobre l’origen del brot i la forma com s’està comportant el virus, ja que, per exemple, esperaven una mortalitat superior. Ara per ara s’han confirmat 16 senglars morts encomanats per pesta porcina africana, tots trobats a la zona de Cerdanyola del Vallès, a l’àrea de 6 quilòmetres al voltant del focus.
Malgrat afirmar que la situació continua sent “molt complexa”, el conseller va considerar que es va en “la direcció correcta”. A partir de demà es preveu que es relaxin les prohibicions d’accés al medi natural dins del radi de 20 quilòmetres al voltant de la serra de Collserola. Tanmateix, Ordeig va demanar als ciutadans “prudència i responsabilitat” per no accedir-hi. “Ens estem jugant molts diners”, va afirmar.
“Les granges més grans poden invertir més en bioseguretat”
� El coordinador del Grup de Sanejament Porcí de Lleida, Vicens Enrique-Tarancón, nega que la crisi sanitària sigui un problema del model productiu del sector porcí. “La pesta prové de la fauna salvatge, un ramat públic i nosaltres som víctimes, l’únic que podem fer és protegir-nos amb bioseguretat”. En aquest sentit, afirma que el progressiu creixement de nombre de porcs per granja no comporta més riscos en bioseguretat, ja que en una granja gran es pot permetre fer “una inversió” més gran en bioseguretat que en una de petita.