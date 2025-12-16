La Xina anuncia aranzels definitius de fins el 19,8% al porc europeu durant cinc anys
Tanca així la seua investigació 'antidúmping' en el que es considera una represàlia per les taxes de Brussel·les als seus vehicles elèctrics
El Ministeri de Comerç de la Xina va anunciar aquest dimarts que després de la investigació per competència deslleial que va iniciar el 2024, aplicarà aranzels de fins un 19,8 % al porc provinent de la Unió Europea (UE) en el que es considera una represàlia per les taxes de Brussel·les als seus vehicles elèctrics. No obstant, aquests gravàmens, que s’aplicaran durant cinc anys a partir de demà, són sensiblement inferiors als de fins un 62,4 % que havia anunciat contra el porcí europeu de manera temporal el mes de setembre passat.
Segons ha informat avui Comerç en la seua pàgina web, els aranzels aniran des del 4,9 % aplicat únicament a l’espanyola Litera Meat, una de les firmes preses com a mostra en les indagacions, fins l’esmentat 19,8 %, que s’imposarà a les companyies que no van col·laborar i també a l’holandesa Vion.
Per a les firmes que van col·laborar amb la investigació, entre les que destaquen diverses espanyoles com El Pozo, Sánchez Romero Carvajal, Argal, Campofrío, Noel o Friselva, la tarifa serà del 9,8 %. "Actualment, el sector (porcí) nacional afronta dificultats, i hi ha una forta demanda de protecció", va explicar un portaveu de Comerç, que va assegurar que l’informe va trobar que "productes i subproductes porcins de la UE estaven generant competència deslleial, provocant un dany considerable la indústria a la Xina".
Comerç va assegurar que va dur a terme les indagacions "protegint plenament els drets de totes les parts", i que la seua conclusió és "objectiva, justa i imparcial".
Espanya, afectada
La investigació era especialment important per a Espanya, ja que és un dels principals proveïdors de porcí per al gegant asiàtic, al que va destinar gairebé el 20 % del volum de les seues exportacions d’aquesta partida l’any passat.
A més, la carn de porc és, segons informes del govern espanyol, la segona partida més important dins de les exportacions agroalimentàries del país, tan sols per darrere de l’oli d’oliva.
El 2024, segons dades citades per la patronal Interporc, Espanya va exportar unes 540.000 tones en productes porcins a la Xina per 1.097 milions d’euros, xifra que va representar també el 12,5 % del valor de les vendes exteriors del sector. Es pot recordar que aquesta investigació exclou al pernil ibèric, un dels productes més representatius de la gastronomia espanyola a nivell mundial, o als embotits, que amb prou feines venen a la Xina. El país asiàtic és una important destinació per adespulles i parts menys cotitzades a Europa com orelles, morros o peus d’aquest animal.
El procés inclou carn i subproductes porcins refrigerats o congelats, així com greixos i vísceres.
Represàlies pels elèctrics
Pequín va obrir aquestes indagacions a mitjans de l’any passat -també altres contra el brandi o determinats productes lactis- davant de les tensions amb Brussel·les a compte dels elèctrics, i les ha prorrogat el mes de juny passat fins avui davant de la "complexitat" del cas. Espanya, que inicialment estava considerada entre els països impulsors dels aranzels, finalment es va abstenir en la votació en la qual es va decidir aplicar aquestes taxes, l’octubre del 2024.
La Xina i la UE van protagonitzar un relatiu acostament en els últims mesos, en especial després de l’escalada aranzelària desencadenada pel president nord-americà, Donald Trump.
Precisament EUA havia estat assenyalada l’any passat pels analistes del sector com a possible beneficiada dels aranzels al porc europeu, juntament amb Brasil, el Canadà o l’Argentina.
La UE –on destaquen també altres productors com els Països Baixos o Dinamarca– va arribar a destinar a la Xina un 55 % de les seues exportacions de porc el 2020 davant de la falta de producció al país asiàtic després d’una greu epidèmia de pesta porcina africana, però la xifra va baixar el 30 % el 2023 a mesura que es recuperava la cabana nacional.