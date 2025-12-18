Els Mossos i la Guàrdia Civil escorcollen l'IRTA-CReSa en el marc de la investigació de l'origen del brot de pesta porcina
El jutjat d'instrucció número 2 de Cerdanyola del Vallès ha ordenat la diligència
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil estan escorcollant aquest dijous al matí les dependències del laboratori IRTA-CReSA, ubicat a Bellaterra (Vallès Occidental), en el marc de la investigació de l'origen del brot de pesta porcina africana (PPA). Aquesta diligència ha estat ordenada pel jutjat d'instrucció número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marc de les diligències prèvies declarades secretes, segons han informat el dos cossos policials.
Afegeixen que l'entrada i escorcoll a les instal·lacions s'està duent a terme "seguint els protocols i mesures de seguretat que requereixen aquest tipus de centres d'investigació".
