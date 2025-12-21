RAMADERIA
Mercolleida preveu tancar la setmana “rècord” del 2025 amb 1 milió de matances de porc
La baixada de preus de 26 cèntims des que va esclatar la PPA anima a l’increment de sacrificis per part de la indústria. El consumidor notarà en plena pujada de gener l’abaratiment del porcí
El director general de Mercolleida, llotja de referència estatal en l’àmbit del mercat porcí, Miquel Àngel Bergés, ha explicat que la previsió de la llotja és que aquesta sigui la setmana “rècord” del 2025, amb un milió de matances de porc a Espanya, malgrat la crisi de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya.
Afirma que la seua aposta per abaixar el preu del quilo de porc, que va passar dels 1,30 als 1,04 euros en només 10 dies, ha intensificat les compres de carn de porc per part dels escorxadors, afectats per l’escassetat d’espai als frigorífics.
En concret, el passat 1 de desembre es va acordar una baixada de 10 cèntims que va reduir el preu dels 1,30 euros als 1,20, i tres dies després hi va haver una altra rebaixa de 10 cèntims, que va situar el preu a 1,10, i el passat 11 de desembre, es van rebaixar 6 cèntims deixant un preu final d’1,04 euros. Representa el preu més baix en els últims quatre anys. Cal remuntar-se a finals del 2021 i principis del 2022 per trobar cotitzacions del quilo de carn a un euro. Contrasta amb els dos euros a què va arribar a pagar-se el 2023, amb grans exportacions a la Xina, molt afectada per la pesta en aquells moments.
Alleujament per a escorxadors
“Les tres baixades de preus han ajudat. Els escorxadors no saben on posar la carn, però amb aquests preus tan baixos s’han animat”, apunta el director general de Mercolleida. Bergés explica que aquesta “tendència baixista” dels preus es remunta al mes de juliol passat, quan el preu del quilo de porc a Espanya encara era “molt alt respecte al de la resta d’Europa”.
D’aquesta forma, aquestes reduccions permeten equilibrar els preus del país amb els dels seus veïns europeus i així alleujar els escorxadors espanyols descarregant els frigorífics amb més matances.
Baixada de preus al gener
Bergés dona per segur que aquest rècord de matances provocarà que aquest Nadal hi hagi “molta carn” de porc, però vaticina que la baixada de preus de cara al consumidor no es notarà fins al 2026.
“Com sol passar, en la pujada de gener hi haurà una caiguda de preus. També a nivell europeu, potser més que en altres anys”, va afegir.
El Japó, obertura parcial
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, celebra que el Japó hagi acceptat comprar carn de porc espanyola produïda abans que es detectés el brot de PPA a Cerdanyola. “Això vol dir que totes les càmares frigorífiques que tenien molt material, però produït abans d’aquesta data, sense problema podran exportar”, aclareix així el conseller.
Campanya
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va explicar ahir que la troballa d’un senglar positiu de PPA a Sant Cugat ha obligat a modificar el segon radi del focus però no el primer. Amb la nova configuració, Begues, Gavà, Olesa de Bonesvalls i Subirats s’inclouen a la zona d’infecció dels 6 als 20 quilòmetres, on estan prohibides les activitats organitzades al medi natural. A més, s’incorporen dos granges al perímetre, els animals de les quals s’analitzaran demà dilluns. Una és una explotació comercial i una altra és una granja escola.
D’altra banda, el Govern ha engegat una campanya de comunicació destinada a promocionar el consum de carn de porc i productes derivats durant les festes de Nadal. La iniciativa vol conscienciar la ciutadania de la importància de consumir productes locals i de proximitat, sobretot en solidaritat i suport al sector porcí en un context marcat per la pesta. Així, la campanya vol posar en relleu els plats gastronòmics més arrelats com els canelons o els embotits, i altres productes derivats del porc.