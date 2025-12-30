AGRICULTURA
Tanquen l’Eix Transversal amb tractors i exigeixen posar límits a la fauna salvatge
Uns 370 vehicles a Lleida i Girona, davant de l’augment de malalties ramaderes
Una nova tractorada, convocada per Unió de Pagesos amb el suport de diferents organitzacions, va bloquejar ahir l’Eix Transversal a Lleida i Girona per protestar pels danys de la fauna salvatge a cultius i l’impacte de les crisis sanitàries. El sector alerta de pèrdues econòmiques continuades, falta de suport institucional i protocols ineficaços.
L’Eix Transversal (C-25) al seu pas per la Segarra va quedar ahir tancat per una manifestació de més de 200 tractors, mentre que 170 van bloquejar aquesta mateixa autovia a la província de Girona, a la connexió amb la C-17 a Gurb.
Els manifestants reclamaven així posar fi a la sobrepoblació d’espècies cinegètiques, davant dels danys a l’activitat agrària que ocasionen conills i senglars i l’aparició els últims mesos a Catalunya de malalties que afecten el bestiar, com la pesta porcina africana i la dermatosi nodular. Unió de Pagesos va convocar aquesta mobilització, que va rebre el suport d’organitzacions com Asaja, Pagesos o Conills i Revolta Pagesa.
A la Segarra, els tractors es van reunir a Cervera a les 9.00 hores arribats de diferents punts de les comarques de Lleida i també de l’Anoia, el Camp de Tarragona, el Penedès i les Terres de l’Ebre. Des d’allà, la majoria es van desplaçar en marxa lenta en direcció a Calaf, encara que a l’arribar al quilòmetre 93, a l’altura de Sant Ramon, van tornar a la capital de la Segarra. Allà van tallar els dos sentits de la via i va tenir lloc la lectura del manifest.
Les organitzacions agràries van criticar l’actuació “negligent i improvisada” del departament d’Agricultura davant de les plagues de conills, senglars i cérvols que arrasen cultius, així com davant de les diferents crisis sanitàries ramaderes. Van qüestionar el Govern per la seua “inacció” davant d’amenaces sanitàries que arribaven de països com França o Itàlia i per aplicar protocols que, segons el seu parer, “maten més animals que les mateixes malalties”.
Entre les seues reclamacions destaca el pagament d’indemnitzacions per danys ocasionats per la sobrepoblació de fauna salvatge i plans urgents de control cinegètic. Així mateix, van exigir una auditoria del servei de prevenció en sanitat ramadera, la paralització d’importacions de boví de França per falta de garanties sanitàries i una nova llei de gestió sostenible de la fauna cinegètica que substitueixi la llei de caça estatal del 1970.
El coordinador d’UP a les comarques de Lleida, Néstor Serra, es va mostrar satisfet per la participació dels pagesos, encara que va lamentar haver de tallar carreteres “perquè no se’ns escolta”. Per la seua part, el president d’Asaja Catalunya, Pere Roqué, va subratllar que “totes les malalties que han arribat aquest any són culpa d’aquesta fauna salvatge que tenim desbocada”.
La convocatòria es va desenvolupar sense incidents destacats i els tractors van abandonar de forma progressiva l’Eix Transversal a primera hora de la tarda.
Amenacen amb noves marxes al gener si no hi ha canvis
Unió de Pagesos, així com la resta de sindicats i plataformes que van donar suport a la tractorada, van deixar clar que “això és només una mostra d’allò que som capaços de fer si no atenen les nostres demandes”. Van instar la Generalitat i els diferents grups parlamentaris a reunir-se amb ells durant el mes de gener per poder comunicar-los les seues peticions i van advertir que, si no se’ls escolta, “col·lapsaran Europa”.
Aquesta mobilització se suma a unes altres dos aquest mes en les quals els tractors també van sortir als carrers per demanar canvis a les zones zepa on no es pot regar des de fa vint anys. Van tenir lloc l’1 i el 12 de desembre a Lleida i Tàrrega.