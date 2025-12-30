El virus de pesta porcina africana trobat a Cerdanyola no és el mateix que el del CReSA, segons l'informe de l'IRB
La secretària general d’Agricultura, Cristina Massot, i el professor de l’IRB i del BSC, Toni Gabaldón, han explicat que l’informe de l’IRB no permet a la Generalitat concloure que el virus no sortís de l’IRTA CReSA, ja que l’informe final l’ha d’emetre el laboratori de referència europeu, ubicat a Madrid.
L’Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) ha conclòs que la variant del virus de pesta porcina africana (PPA) trobada en els senglars morts a Cerdanyola no és la mateixa que amb la que treballava l’IRTA CReSA. Així ho ha anunciat el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, en roda de premsa després de rebre la seqüenciació del virus per part d’aquest laboratori.
El laboratori ha rebut 19 mostres del CReSA, de les quals ja n'ha analitzat 17, i dues més estan pendents, tot i que fa més de cinc anys que estan congelades. Fet l’anàlisi, l’IRB ha pogut comprovar que l’ADN no coincideix i creu que es tracta d’una variant nova. Ara, el Govern enviarà els resultats, que no són concloents, al Ministeri d’Agricultura perquè faci l’informe oficial.
L'informe difós aquest dimarts és una de les línies d’investigació que va obrir la Generalitat per esbrinar l’origen del brot, juntament amb l’auditoria de l’IRTA, que va concloure que les instal·lacions eren segures. "Estem fent el que toca", ha dit Ordeig, que ha demanat prudència i ha recordat que hi ha altres línies d'investigació obertes.
En una trobada amb periodistes, la secretària general d’Agricultura, Cristina Massot, i el professor de l’IRB i del BSC, Toni Gabaldón, han explicat que l’informe de l’IRB no permet a la Generalitat concloure que el virus no sortís de l’IRTA CReSA, ja que l’informe final l’ha d’emetre el laboratori de referència europeu, ubicat a Madrid.
Tanmateix, Gabaldón ha detallat que la metodologia científica d’ambdós laboratoris és la mateixa. “Jo esperaria els mateixos resultats”, ha considerat, alhora que s’ha mostrat prudent perquè s’ha d’esperar a l’informe final.
Sobre la data que es coneixerà el resultat del laboratori europeu, el conseller ha dit que no ho sap: "Esperem que sigui el més aviat millor, però alhora també deixem treballar els científics i els tècnics amb els 'timings' que ells diuen".
Nova variant poc virulenta
Així, cap de les mostres que ha analitzat el laboratori català, que són totes les variants amb què treballava el centre d’investigació, coincideix amb les dels dos primers senglars morts de Cerdanyola. Tampoc coincideix amb cap de les 800 variants que circulen actualment pel món, tot i que la més semblant és la de Geòrgia, però amb 27 mutacions.
Per aquest motiu, el laboratori creu que es tracta d’una variant nova poc virulenta que s’ha creat arran d’acumular mutacions. Davant d’aquest escenari, Gabaldón ha explicat que és possible que l’origen del brot no s’arribi a saber mai amb certesa, i que només es tinguin hipòtesis. En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat Ordeig, que ha dit que a "altres llocs s'ha sabut l'origen i a altres llocs no s'ha sabut".
No hi ha més positius
El conseller ha explicat que es mantenen els 29 positius que el Ministeri d'Agricultura va anunciar ahir, i ha reiterat que és "normal" que surtin més positius. Fins avui, s’han analitzat 533 porcs senglars.
Pel que fa als mercats d'exportació, Ordeig ha recordat que el 80% dels mercats internacionals estan reoberts i regionalitzats: "És molt important, per tant, cap aquí hem d'anar de seguir en aquesta línia".