Dermatosi: Agricultura investiga la granja de Capmany que no havia vacunat totes les vaques de DNC i no descarta sancionar-la
El conseller explica que havien enviat "un avís per escrit" a l'explotació quan van detectar la situació
El Departament d'Agricultura ha obert una investigació a la granja de Capmany (Alt Empordà) que no havia vacunat tot el ramat de vaques i que ara s'ha convertit en un nou focus de Dermatosi Nodular Contagiosa.
El conseller Òscar Ordeig ho ha anunciat aquest dijous i afegeix que no descarten mesures de sanció per haver incomplert "l'obligatorietat" de vacunar el bestiar. Ordeig ha detallat que havien enviat "un avís per escrit" a l'explotació de Capmany en el moment que van detectar que no s'havien vacunat tots els caps de bestiar.
El conseller remarca la importància de la vacunació i afirma que "el país s'hi juga molt".