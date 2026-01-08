SEGRE

Dermatosi: Agricultura investiga la granja de Capmany que no havia vacunat totes les vaques de DNC i no descarta sancionar-la

El conseller explica que havien enviat "un avís per escrit" a l'explotació quan van detectar la situació

imatge d'arxiu d'un dels vedells vacunats amb el vaccí contra la dermatosi.ACN

El Departament d'Agricultura ha obert una investigació a la granja de Capmany (Alt Empordà) que no havia vacunat tot el ramat de vaques i que ara s'ha convertit en un nou focus de Dermatosi Nodular Contagiosa. 

El conseller Òscar Ordeig ho ha anunciat aquest dijous i afegeix que no descarten mesures de sanció per haver incomplert "l'obligatorietat" de vacunar el bestiar. Ordeig ha detallat que havien enviat "un avís per escrit" a l'explotació de Capmany en el moment que van detectar que no s'havien vacunat tots els caps de bestiar. 

El conseller remarca la importància de la vacunació i afirma que "el país s'hi juga molt".

